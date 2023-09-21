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منظمة اليونسكو تطالب بريطانيا بوقف خطة بناء نفق قرب دائرة ستونهنج

9/21/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Youm7) حثت منظمة
اليونسكو مرة أخرى حكومة المملكة المتحدة على "عدم المضي قدمًا" في خطتها المثيرة للجدل لبناء نفق بطول ميلين بالقرب من دائرة ستونهنج الأثرية، وبسبب هذه الخطة، ولأول مرة على الإطلاق، أصبحت دائرة ستونهنج الآن معرضة لخطر إضافتها إلى قائمة الهيئة الثقافية لمواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض.

تمت الموافقة على الخطة البالغ قيمتها 1.7 مليار جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام من قبل مارك هاربر، رئيس أمن النقل في المملكة المتحدة، وتشرف عليها وكالة حكومية بريطانية تسمى الطرق السريعة الوطنية، وسيعيد المخطط توجيه الطريق A303، الذي يمتد بالتوازي مع الدائرة الحجرية القديمة في ويلتشير، ويحوله إلى طريق سريع مزدوج يمر بالقرب من الموقع، وسيتم تحويل الطريق A303 الحالي إلى ممشى عام، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

وقد تمت الموافقة على الطلب المقدم من لجنة التراث العالمي، الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، لتغيير عملية إعادة التطوير من قبل 21 دولة، ووفقا للبيان، فإن الخطة "لا تزال تشكل تهديدا" للقيمة الإجمالية لستونهنج كموقع.

وقالت اليونسكو إن هذا هو طلبها الثاني إلى الدولة بعدم المضي قدماً في تنفيذ، وقد طلبت من حكومة المملكة المتحدة إجراء التعديلات المطلوبة على الخطة بحلول 1 فبراير 2024.

وفي عام 2019، أعلنت منظمة اليونسكو معارضتها للمقترح، قائلة إن النفق الجديد سيكون له "أثر سلبي"، وبعد ذلك بعامين، حذرت من إمكانية إضافة ستونهيدج إلى قائمتها لمواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض إذا استمر مشروع النفق في حالته الحالية.



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