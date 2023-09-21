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ستيفن كينج.. ملك الرعب في العالم هل يفوز بجائزة نوبل في الآداب

9/21/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل اليوم الكاتب والروائى الأمريكي الشهير ستيفن كينج ، بعيد ميلاده الـ 76، إذ ولد في 21 سبتمبر عام 1947، وهو كاتب ومؤلف أمريكي ومعيار من معايير أدب الرعب عرف برواياته التي تندرج ضمن آداب الرعب، وهو حائز على ميدالية مؤسسة الكتاب القومية لاعماله البارزة فى الأدب الأمريكي، حيث تم بيع أكثر من 350 مليون نسخه من كتبه حول العالم.



والكاتب الأمريكي ستيفن كينج هو أحد أعمدة أدب الرعب وأحد المؤلفين الأكثر قراءة ونجاحًا في وقتنا الحاضر، فقد بيعت حوالي أربعمائة مليون نسخة من كتبه في كل أنحاء العالم، ألّف كينج ما يزيد على مائة عمل، تضم أكثر من سبعين رواية، فضلًا عن القصص القصيرة والكتب الاختصاصية، وكتب الرعب والروايات التاريخية، التي ترك فيها ستيفن كينج شخصيات فريدة فى الثقافة الشعبية الأمريكية.



أصبح ستيفن كينج علامة مميزة للرعب سواء على مستوى الروايات أم الأفلام، حتى أن النقاد أخذوا يلقبونه بـ"ملك الرعب"، وخلال السنوات التالية عرف ستيفن كينج بعناوينه اللاذعة الناجحة تجارياً، وقد كتب أكثر من 50 رواية، ومئات القصص القصيرة وباع أكثر من 350 مليون نسخة من كتبه على مستوى العالم، ولإسهاماته البارزة فى الأدب الأمريكى، حصل على ميدالية مؤسسة الكتاب القومية.



نال ستيفن كينج جميع الجوائز تقريبا التي يمكن الفوز بها، وفي عام 2014 منحه الرئيس أوباما "الميدالية الوطنية للفنون"، وحاز على تقدير الجمعيات النقدية على مستوى العالم، لكن أهم جائزة كانت ميدالية الاستحقاق التى قدمتها له جمعية الكتاب الوطنية، لإسهامه الذى لن ينسى للأدب، وكان ذلك عام 2003، وبهذه الجائزة توّج ستيفن كينج كواحد من أهم وأشهر كتاب القرن العشرين على الإطلاق، لكن بقيت جائزة واحدة لم يحظَ بها، هي نوبل للآداب. فحتى الآن لم يتم اعتبار المؤلف الأكثر مبيعًا مرشحًا مستحقًا للجائزة الأدبية الأكثر شهرة.



وفي السنوات الأخيرة بدأ يظهر اسم الروائى الأمريكي المعروف في قوائم المراهنات للمرشحين لنيل جائزة نوبل في الآداب، وفى العام الماضي، ورد اسم "كينج" ضمن المرشحين المحتملين ضمن قوائم المراهنات لجائزة نوبل في الأدب لعام 2022 وفقا لموقع "LITERARY HUB"، لكن وبطبيعة الحال، لم نتأكد من وصول الكاتب إلى قوائم لجان نوبل المختلفة، إذ تبقى القوائم سرية حتى مرور 50 عاما على السنة التي ترشح فيها.







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