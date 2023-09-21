الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. الوعي والبناء والنهضة كتاب يستحق التأمل

الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. الوعي والبناء والنهضة كتاب يستحق التأمل
التاريخ
9/21/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الكاتبان د. عصام محمد القادر، والدكتورة مها محمد عبد القادر، كتابا بعنوان " الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. الوعي والبناء والنهضة". وتتناول الكتاب قضية الوعي بتنوعاته بصورةٍ عميقةٍ؛ ليتشكل الفكر السليم نحو بناء ونهضة الجمهورية الجديدة بعيدًا عن الشائعات المغرضة؛ فيشير الواقع الحالي إلى مدى إصرار القيادة السياسية الرشيدة ومؤسسات الدولة الوطنية على استكمال النهضة من خلال مشروعاتٍ قوميةٍ مذهلةٍ، تحقق أحلام وطموحات المصريين برغم التحديات التي يتعرض لها العالم بأسره.
يأتي الكتاب وفق رؤية مصر (2030)، والتي تم تناولها بصورةٍ مفصلةٍ؛ لبيان التطلعات التي يأمل الشعب المصري العظيم أن يصل إليها، ومن ثم تتنوع موضوعات الكتاب لتشمل البُعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقيمي؛ بغية أن يتبنى القارئ الرؤية الإيجابية التي يستطيع من خلالها أن يشارك بفعاليةٍ في بناء ونهضة وطنه.
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