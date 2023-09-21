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الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. الوعي والبناء والنهضة كتاب يستحق التأمل

9/21/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الكاتبان د. عصام محمد القادر، والدكتورة مها محمد عبد القادر، كتابا بعنوان " الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. الوعي والبناء والنهضة". وتتناول الكتاب قضية الوعي بتنوعاته بصورةٍ عميقةٍ؛ ليتشكل الفكر السليم نحو بناء ونهضة الجمهورية الجديدة بعيدًا عن الشائعات المغرضة؛ فيشير الواقع الحالي إلى مدى إصرار القيادة السياسية الرشيدة ومؤسسات الدولة الوطنية على استكمال النهضة من خلال مشروعاتٍ قوميةٍ مذهلةٍ، تحقق أحلام وطموحات المصريين برغم التحديات التي يتعرض لها العالم بأسره.



يأتي الكتاب وفق رؤية مصر (2030)، والتي تم تناولها بصورةٍ مفصلةٍ؛ لبيان التطلعات التي يأمل الشعب المصري العظيم أن يصل إليها، ومن ثم تتنوع موضوعات الكتاب لتشمل البُعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقيمي؛ بغية أن يتبنى القارئ الرؤية الإيجابية التي يستطيع من خلالها أن يشارك بفعاليةٍ في بناء ونهضة وطنه.


























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