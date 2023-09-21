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ذكرى رحيل أحمد عرابي.. متى عاد إليه حقه؟

9/21/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 112 على رحيل الزعيم أحمد عرابي ، قائد الثورة العرابية، وذلك في 21 سبتمبر عام 1911، وهو قائد عسكري وزعيم مصري، قائد الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق ووصل إلى منصب ناظر الجهادية (وزارة الدفاع حاليًا)، وكان أميرالاي (عميد حاليًا).



أفنى أحمد عرابى حياته فى الجيش المصرى والدفاع عن القضية الوطينة، لكن هذا لم يسلمه من اتهامات الخيانة التى وجهت إليه من الخديو والسلطان العثمانى، بمباركة من الاحتلال الإنجليزى، والأغرب أن رجالا من زعماء الحركة الوطنية مثل مصطفى كامل، رددوا نفس الاتهامات التى وضعها الاحتلال الإنجليزى، ورغم مسيرته الطويلة الذى أمضاها الرجل فى الدفاع عن حرية مصر واستقلالها إلا أنه لم يحظى بأى وداع رسمى عند رحيله، بينما كان وداعه شعبا بعدا أبى المصريين ألا يودع المصريين أبنائهم البار والمناضل فى وجه الاحتلال أحمد عرابى.



لم يكتف الخديو توفيق بالحكم على أحمد عرابى وقيادات الثورة العرابية بالنفى إلى الخارج، وإنما قرر مصادرة أملاكهم يوم 14 ديسمبر 1882 حسب تأكيد أحمد عرابى فى مذكراته، وظل هذا الحرمان ساريا رغم شكاوى عرابى، واستغاثاته باسترجاع أملاكه أو بعضها حتى يستطيع مواجهة حالة الفقر التى عاشها وأسرته بعد رجوعه من المنفى يوم 24 مايو 1901.



ووفقا للكاتب محمود الخفيف في كتابه "أحمد عرابي الزعيم المفترى عليه" فأنه دأب أبناء الزعيم الراحل؛ عملًا بوصية أبيهم؛ ورغبة في الوصول إلى حقهم المهضوم، بالشكوى إلى ولاة الأمور منذ أن تألفت الوزارة الوطنية الثانية برئاسة الزعيم القومي الثاني، سعد زغلول، وذكر الخفيف آخر خطوة رسمية اتخذت في الشأن – الكتاب صدر في طبعته الأولى عام 1947 -؛ فقد تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء في صيف سنة 1947 بمذكرة جاء فيها: "وقد استخرجت مصلحة الأملاك بيانًا عن مساحة هذه الأملاك من الملفات المحفوظة، فوجدت أنها 12 س، 69 ط، 461 ق، وقدرت ثمنها حسب الأسعار الحالية بمبلغ 48661422 جنيهًا، وقد طالب ورثة عرابي باشا مرارًا وتكرارًا بإعادة أملاك مورثهم إليهم، تلك الأموال التي يقدرونها بتسعمائة فدان، إلا أن هذه المطالبات كان نصيبها الحفظ في 24 مارس سنة 1938، 2 يوليو سنة 1940، 27 مايو سنة 1942.



ويذكر الكاتب الصحفي سعيد الشحات في موسوعته "ذات يوم": بقيت الحكومات المتعاقبة منذ وفاة "عرابى" على جحودها نحو عرابى، والتعامل مع ثورته باعتبارها "هوجة" أدت إلى احتلال مصر، ولما قامت ثورة 23 يوليو 1952، كان قادتها ممن "صانوا عهد الحب لعرابي"، فعبروا عن ذلك بعدة أوجه أولها اعادة الاعتبار لهذا لعرابى ورجاله، واستجابت الثورة لمطالب عرابى التى طالب بها منذ نفيه وبعد عودته من النفى ففى يوم 8 نوفمبر 1953 أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا ينص على: "قرر مجلس قيادة الثورة استرداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على، وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت إلى غيرهم من طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة".. وفى نفس القرار جاء: "قرر المجلس تكوين لجنة خاصة لتقدير معاشات مناسبة لكل من يستحق معاشا منهم"، وفى نفس القرار جاء أيضا ما يخص "أموال عرابى"، ونص على: "وكذلك قرر تعيين لجنة للنظر فى أموال أحمد عرابى وغيره من ضحايا الثورة العرابية ممن صودرت أموالهم بسبب الثورة وردها إلى ورثتهم".







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