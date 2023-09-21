وزيرة الثقافة تفتتح معرض سكتش بمتحف محمود خليل وحرمه.. صور
التاريخ
9/21/2023 2:37:12 PM
(MENAFN- Youm7) افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقاف ، معرض "سكتش"، الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك في بداية الموسم الفني الجديد لقاعة "أُفق" بمتحف "محمد محمود خليل وحرمه"، ويستمر حتى 20 أكتوبر المُقبل.
وأشادت وزيرة الثقافة بالأعمال المُشاركة التي تُعبر عن تنوع الرؤى في التناول لدى الفنانين المشاركين، والذين يُمثلون أجيالًا متعددة في الحركة التشكيلية، كما أشادت بالفكرة التي يقوم عليها المعرض والذى يأتى فى إطار "معارض المشروع" الهادفة لتقديم أفكار نوعية لعدد من الفنانين يجمعهم معرض واحد.
كما وجهت وزيرة الثقافة الدعوة لكل محبي الفنون التشكيلية، لزيارة المعرض والاستمتاع بالأعمال المشاركة بالمعرض.
جانب من معروضات سكتش
خلال افتتاح نيفين الكيلانى لمعرض سكتش
وزيرة الثقافة تفتتح معرض سكتش
يُذكر أن معرض "سكتش" يضم 240 عملًا لـ23 فنانًا، وهو معرض غير نمطي يطرح إشكالية الوعي بالاصطلاح وتفسيره وماهيته وانعكاسه على التجربة الإبداعية، وذلك من خلال أعمال نُخبة من التشكيليين المصريين بتناول مصطلح الرسوم السريعة "سكتش"، من زوايا المفهوم والشكل والمعالجة والخامة، ورؤى نقدية لعدد من الأساتذة النقاد والكتاب، فى تباين يهدف لفتح نقاشات تشكيلية.
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