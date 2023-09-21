وزيرة الثقافة تفتتح معرض سكتش بمتحف محمود خليل وحرمه.. صور

وأشادت وزيرة الثقافة بالأعمال المُشاركة التي تُعبر عن تنوع الرؤى في التناول لدى الفنانين المشاركين، والذين يُمثلون أجيالًا متعددة في الحركة التشكيلية، كما أشادت بالفكرة التي يقوم عليها المعرض والذى يأتى فى إطار "معارض المشروع" الهادفة لتقديم أفكار نوعية لعدد من الفنانين يجمعهم معرض واحد.

كما وجهت وزيرة الثقافة الدعوة لكل محبي الفنون التشكيلية، لزيارة المعرض والاستمتاع بالأعمال المشاركة بالمعرض.













يُذكر أن معرض "سكتش" يضم 240 عملًا لـ23 فنانًا، وهو معرض غير نمطي يطرح إشكالية الوعي بالاصطلاح وتفسيره وماهيته وانعكاسه على التجربة الإبداعية، وذلك من خلال أعمال نُخبة من التشكيليين المصريين بتناول مصطلح الرسوم السريعة "سكتش"، من زوايا المفهوم والشكل والمعالجة والخامة، ورؤى نقدية لعدد من الأساتذة النقاد والكتاب، فى تباين يهدف لفتح نقاشات تشكيلية.