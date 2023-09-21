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ناسا: كويكب بينو قد يصطدم بالأرض وأثره يعادل إطلاق 24 قنبلة ذرية

9/21/2023 2:37:09 PM
(MENAFN- Youm7) أمضت وكالة ناسا سبع سنوات في محاولة منع بينو من الاصطدام بشكل كارثي بالأرض، ففي حين أن فرص اصطدام بينو هي 1 من 2700 فقط، إلا أن فريق ناسا صنفه على أنه واحد من "أكثر الكويكبات المعروفة خطورة"، وفي أسوأ السيناريوهات، فإن الكويكب الذي يبلغ عرضه 510 أمتار تقريبًا سيصطدم بالأرض بقوة 1200 ميجا طن من الطاقة، أي 24 ضعف قوة أكبر قنبلة نووية تم تفجيرها على الإطلاق.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد علماء الفلك أن الكويكب "يمكن أن يسبب دمارًا قاريًا إذا اصطدم بالأرض".



وعندما أرسلت ناسا مركبتها الفضائية OSIRIS-REx للقاء مع الكويكب في 8 سبتمبر 2016، كان جزء من مهمتها هو تتبع بينو لمدة عامين من 2018 إلى 2020 لجمع البيانات لحساب مساره المستقبلي بشكل أفضل.



وقال ديفيد فارنوتشيا من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا لمجلة ساينس: "لقد قمنا بتحسين معرفتنا بمسار بينو بعامل 20"، مضيفا " ستجري وكالة ناسا حساباتها النهائية للمخاطر على مدار بينو خلال مروره القادم بالقرب من الأرض في عام 2135، أي قبل حوالي 47 عامًا من تأثيره المحتمل".



وأضاف فارنوتشيا: "في عام 2135، سنعرف ذلك على وجه اليقين، وفي هذه الأثناء، لدى بينوما يخبرنا به أيضًا عن ولادة نظامنا الشمسي".



ذهبت مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا إلى بينو وهي مجهزة بالأدوات اللازمة لرسم خريطة للكويكب القديم، وهو نوع من الكبسولة الزمنية للنظام الشمسي المبكر، وجمع عينات نادرة من هذه المادة التي لم تمسها يد الإنسان تقريبًا.



وقال عالم الفيزياء الفلكية حكيم أولويسي من مختبر فيزياء البلازما في برينستون لـ ABC News عن العينات: "هذه مادة نقية غير ملوثة تكشف أسرار النظام الشمسي المبكر".



وأضاف أولوييسي: "أن الاكتشاف البعيد المدى سيكون العثور على جزيئات بيولوجية أو حتى جزيئات أولية للحياة"، ولم تكن OSIRIS-REx مجرد أول عملية لجمع عينات من الكويكبات تقوم بها وكالة الفضاء الأمريكية.







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