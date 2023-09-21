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رواد فضاء صينيون يعتنون بـ حديقة فضائية فى المدار

9/21/2023 2:37:09 PM
(MENAFN- Youm7) يعتنى رواد الفضاء الصينيون بمهمة شنتشو 16 بحديقة فضائي في مدار الأرض، ويزرع قائد المهمة جينج هاي بنغ والرائدان تشو يانج تشو وجوي هاي الخضروات كجزء من عمل تجربتهما العلمية على متن محطة تيانجونج الفضائية.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يستخدم الثلاثي جهاز زراعة "حديقة الفضاء" الذي صممه باحثون من المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء.



يتحكم الجهاز في مستويات درجة الحرارة والرطوبة والأكسجين وثاني أكسيد الكربون لخلق بيئات مصممة خصيصًا لنمو النبات، وتكون "حديقة الخضروات" لرواد الفضاء شنتشو-16 مقلوبة رأسًا على عقب في المحطة الفضائية بالنسبة للأرض.



لن توفر "حديقة الفضاء" الغذاء والأكسجين والماء لرواد الفضاء فحسب، بل ستكون أيضًا بمثابة منصة تجارب لدراسة تأثيرات البيئات الخاصة، مثل الجاذبية الصغرى في الفضاء، على نمو النباتات.



وكان زرع طاقم مهمة شنتشو 14 نبات الرشاد ونباتات أخرى خلال فترة وجودهم على متن تيانجونج.



وفي الوقت نفسه، تضم تيانجونج حاليًا ما لا يقل عن 100 نوع من البذور، وسيتم تعريضها للإشعاع الكوني وإعادتها إلى الأرض للدراسة، ويأمل العلماء في عزل الطفرات المفيدة لتحسين سلالات المحاصيل.



أكملت الصين بناء سفينة تيانقونغ المكونة من ثلاث وحدات في أواخر عام 2022، وتم إطلاق مهمة شنتشو 16 في 29 مايو، لتحل محل طاقم شنتشو 15.







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