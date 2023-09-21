رواد فضاء صينيون يعتنون بـ حديقة فضائية فى المدار

رواد فضاء صينيون يعتنون بـ حديقة فضائية فى المدار
التاريخ
9/21/2023 2:37:09 PM
(MENAFN- Youm7) يعتنى رواد الفضاء الصينيون بمهمة شنتشو 16 بحديقة فضائي في مدار الأرض، ويزرع قائد المهمة جينج هاي بنغ والرائدان تشو يانج تشو وجوي هاي الخضروات كجزء من عمل تجربتهما العلمية على متن محطة تيانجونج الفضائية.
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يستخدم الثلاثي جهاز زراعة "حديقة الفضاء" الذي صممه باحثون من المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء.
يتحكم الجهاز في مستويات درجة الحرارة والرطوبة والأكسجين وثاني أكسيد الكربون لخلق بيئات مصممة خصيصًا لنمو النبات، وتكون "حديقة الخضروات" لرواد الفضاء شنتشو-16 مقلوبة رأسًا على عقب في المحطة الفضائية بالنسبة للأرض.
لن توفر "حديقة الفضاء" الغذاء والأكسجين والماء لرواد الفضاء فحسب، بل ستكون أيضًا بمثابة منصة تجارب لدراسة تأثيرات البيئات الخاصة، مثل الجاذبية الصغرى في الفضاء، على نمو النباتات.
وكان زرع طاقم مهمة شنتشو 14 نبات الرشاد ونباتات أخرى خلال فترة وجودهم على متن تيانجونج.
وفي الوقت نفسه، تضم تيانجونج حاليًا ما لا يقل عن 100 نوع من البذور، وسيتم تعريضها للإشعاع الكوني وإعادتها إلى الأرض للدراسة، ويأمل العلماء في عزل الطفرات المفيدة لتحسين سلالات المحاصيل.
أكملت الصين بناء سفينة تيانقونغ المكونة من ثلاث وحدات في أواخر عام 2022، وتم إطلاق مهمة شنتشو 16 في 29 مايو، لتحل محل طاقم شنتشو 15.
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