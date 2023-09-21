Thursday, 21 September 2023 11:23 GMT

أبل تصدر تحديثا جديدا لتطبيق Safari Technology Preview للمطورين

9/21/2023 2:37:09 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت أبل Apple تحديثًا جديدًا لبرنامج Safari Technology Preview، وهو المتصفح التجريبي الذي قدمته لأول مرة في مارس 2016،
حيث صممت Safari Technology Preview لاختبار الميزات التي قد يتم تقديمها في الإصدارات المستقبلية من
Safari.



يتضمن Safari Technology Preview إصلاحات وتحديثات لـ CSS وHTML وHTTP وMedia وSVG وWeb API وWeb Inspector، وفقاً لموقع macrumors.



يتميز التحديث بمحتوى يأتي في Safari 17 و Sonoma في macOS Sonoma ، ويقدم المتصفح ملفات تعريف لفصل بيانات التصفح مثل السجل والمفضلة وتطبيقات الويب ووضع التصفح الخاص المحسّن، تشتمل الميزات الخاصة بجميع أنظمة التشغيل على "أعلام الميزات"، وقائمة "تطوير" مُعاد تصميمها، ودعم "النص المباشر" للتعرف على النص الرأسي في الصور ومقاطع الفيديو، ودعم
HEIC، وJPEG XL، وهو تنسيق صورة جديد مع خوارزمية ضغط محسنة للحصول على صورة أفضل، والجودة بأحجام ملفات أصغر من
JPEG.



يتوافق إصدار Safari Technology Preview الحالي مع الأجهزة التي تعمل بنظام macOS Ventura وmacOS Sonoma، وهو أحدث إصدار من macOS الذي تختبره Apple حاليًا.



هدف أبل من Safari Technology Preview هو جمع التعليقات من المطورين والمستخدمين حول عملية تطوير المتصفح، ويمكن تشغيل Safari Technology Preview جنبًا إلى جنب مع متصفح Safari الحالي، ورغم أنه مصمم للمطورين، فإنه لا يتطلب حساب مطور للتنزيل.







MENAFN21092023000132011024ID1107115307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث