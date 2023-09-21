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اكتشاف مخطط تصيد احتيالى خبيث فى صورة طلب تقييم ذاتى للموظفين

9/21/2023 2:37:09 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي عن مخطط تصيد احتيالي مقلق يستهدف الموظفين ويهدد أمن أنظمة الشركات، حيث يتظاهر هذا المخطط المضلل بأنه نموذج تقييم ذاتي قادم من أقسام الموارد البشرية في الشركات، ولكنه في الواقع يمتلك مخططات خبيثة لسرقة المعلومات.



نادراً ما تطلب المنظمات الكبيرة من موظفيها الإدلاء بأفكارهم عن طموحاتهم المهنية، أو مجالات اهتمامهم، أو إنجازاتهم خارج دورهم الوظيفي. وإن حدث ذلك، عادة ما تجري مثل هذه المناقشات مرة واحدة في السنة أثناء مراجعات الأداء. ويترك ذلك في العديد من الموظفين الرغبة في التواصل أكثر مع إدارة شركاتهم. وهذا ما استغله مجرمو الإنترنت في أحدث مخطط تصيد احتيالي تم اكتشافه.




لذا، عندما يتلقى الموظفون رسالة إلكترونية تدعوهم للمشاركة في تقييم ذاتي، وخاصة إذا ادّعت أن المشاركة إلزامية، فغالباً ما ينتهزون الفرصة دون تردد، ويتركون بذلك الفرصة التي يستغلها مجرمو الإنترنت في آخر حملاتهم للتصيد الاحتيالي الموجه.



تعتمد فكرة هذا المخطط الاحتيالي على تصميم مجرمي الإنترنت لرسائل إلكترونية تظهر بشكل مقنع كأنها صادرة من أقسام الموارد البشرية، حيث تعرض هذه الرسائل على الموظفين تعبئة نموذج للتقييم الذاتي كوسيلة للتواصل مع مديريهم. ولكن على الرغم من أنها مقنعة للوهلة الأولى، تظهر هذه الرسائل المضللة علامات واضحة تكشف التصيد الاحتيالي.



أولاً، لا يتوافق عنوان البريد الإلكتروني للمرسِل مع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة وموظفيها، مما يثير الشبهات منذ البداية. وثانياً، تضغط هذه الرسائل على الموظفين وتصر على أنه يجب على الجميع إكمال النموذج بحلول نهاية اليوم، وهو أسلوب شائع يستخدمه المحتالون لخلق شعور بالضرورة. وعندما ينقر المستلمون على الرابط المُقدم في الرسالة، سيجدون أسئلة تبدو بريئة وغير خطرة للوهلة الأولى. ولكن تتضح نيات المخطط الحقيقية في الأسئلة الثلاث الأخيرة، والتي تطلب عنوان البريد الإلكتروني للضحية، وكلمة مروره، بالإضافة لتأكيد كلمة المرور.



تقوم هذه المقاربة المضللة بمباغتة الضحايا لأنها تؤخر طلب المعلومات الحساسة إلى الجزء الأخير من العملية. كما أنها تخفي عبارة كلمة مرور لتجنب اكتشافها وإضافة المزيد من التعقيد لعملية الاحتيال.



يعقّب رومان ديدنوك، الخبير الأمني لدى كاسبرسكي، على الأمر قائلاً: "نحن نحث موظفي الشركات على التزام جانب الحذر عندما يستقبلون رسائلاً إلكترونية كتلك، وبالأخص تلك التي تشابه طريقة تواصل فرق الموارد البشرية. ومن المهم لحماية بياناتهم أن يقوم الموظفون بالتحقق من مصداقية أي طلبات تقييم ذاتي غير متوقعة بشكل مباشر مع قسم الموارد البشرية في شركاتهم."




يوصي التقرير للحفاظ على بياناتك محمية من هجمات التصيد الاحتيالي والتسريبات:



خذ حذرك من الرسائل القادمة من مرسلين مجهولين: تأتي هجمات التصيد الاحتيالي عادة من مرسلين مجهولين أو مشكوك بأمرهم. وفي حال تلقيت رسالة من مستخدم أو رقم غير معتاد، لا تنقر على أي روابط ولا تقدم أي معلومات شخصية.



استخدم كلمات مرور قوية: لا تكرر كلمات المرور في عدة أماكن، بل استخدم كلمات مرور مميزة لكل من حسابات التراسل الخاصة بك.



تأكد من مصداقية الروابط: قبل أن تنقر على أي رابط، تأكد من كونه مشروعاً، إذ يميل المحتالون لإنشاء مواقع مزيفة تبدو مشابهة للمواقع الحقيقية. ويزيد ذلك من أهمية التأكد مرتين من الرابط قبل إدخال أي معلومات تسجيل دخول أو معلومات حساسة أخرى.



استخدم المصادقة الثنائية: يمكن لإضافة طبقة إضافية من الأمان لحسابك أن يساعدك في منع الوصول غير المشروع. لذا قم بتفعيل المصادقة الثنائية على تطبيقات المراسلة الخاصة بك للتأكد من أنك الوحيد القادر على الوصول إلى حسابك.



استخدم الحلول الأمنية: يمكن لاستخدام حل أمني موثوق أن يحمي أجهزتك بفعالية من مختلف أنواع التهديدات.









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