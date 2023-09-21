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أمازون تتراجع عن فرض رسوم إضافية على البائع.. اعرف التفاصيل

9/21/2023 2:37:08 PM
(MENAFN- Youm7) أوقفت أمازو رسميًا خططها لفرض رسم بنسبة 2 % من البائعين الرئيسيين الذين لا يستخدمون خدماتها الداخلية، وبحسب ما ورد خططت الشركة لبدء تحصيل الرسوم فى الأول من أكتوبر، بالإضافة إلى العمولة التي تتراوح من 8 إلى 15%
التي تجمعها بالفعل من التجار.



قال جوناثان هيلسون، مدير العلاقات العامة في أمازون، لموقع The Verge في رسالة بالبريد الإلكتروني: "رسوم البائع التي تبلغ 2٪ كانت تهدف إلى تغطية تكاليفنا"، لكنه أضاف أن الشركة قررت عدم المضي قدمًا لأنها كانت تخشى "مشاعر البائع المتعلقة بالرسوم، التى يمكن أن تؤثر على المشاركة في البرنامج".



ومضى هيلسون قائلاً، إن أمازون ملتزمة بدعم نجاح البائعين، والذي يتضمن الاستماع إلى تعليقاتهم، وفقًا لتقرير بلومبرج، ولم تقدم أمازون تفسيرًا للرسوم عندما أخبرت التجار عنها في أغسطس.



وستؤثر هذه الرسوم فقط على أولئك الموجودين في برنامج Seller Fulfilled Prime، الذي يمنح البائعين خيار الاستمرار في شحن منتجاتهم الخاصة دون التخلي عن علامة "Prime" المرغوبة التي تأتي مع وعد التسليم خلال يوم أو يومين، وقد يروق هذا للشركات التي ترغب في مزيد من التحكم في التعامل مع منتجاتها بدلاً من تمريرها إلى موظفي شركة أخرى غير راضين بشكل متزايد.



وتخطط لجنة التجارة الفيدرالية رفع دعوى قضائية تزعم أن شركة أمازون تجبر بائعيها على اتخاذ ترتيبات لا يفضلون أن يكونوا جزءًا منها، ومن المتوقع أن ترفع لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد الاحتكار مبنية على هذه الفكرة ذاتها، وتقوم الهيئة التنظيمية بالفعل بمقاضاة الشركة بسبب مزاعم بأنها تخدع العملاء للاشتراك فى خدمة Prime الخاصة بها.







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