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انخفاض الصادرات البترولية السعودية 37.9% إلى 70.1 مليار ريال

9/21/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي بنسبة 34.9% على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 140.1 مليار ريال في يوليو 2022.

وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9% في يوليو 2023، إلى نحو 70.1 مليار ريال مقابل 113 مليار ريال في يوليو 2022.
كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في يوليو 2022 إلى 76.8% في يوليو 2023.
وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.4% ما يعادل 0.3 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2023.
وانخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 22.1% إلى 21.1 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 27.1 مليار ريال في يوليو 2022.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الراب .

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