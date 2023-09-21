انخفاض الصادرات البترولية السعودية 37.9% إلى 70.1 مليار ريال

انخفاض الصادرات البترولية السعودية 37.9% إلى 70.1 مليار ريال
التاريخ
9/21/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي بنسبة 34.9% على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 140.1 مليار ريال في يوليو 2022.
وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9% في يوليو 2023، إلى نحو 70.1 مليار ريال مقابل 113 مليار ريال في يوليو 2022.
كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في يوليو 2022 إلى 76.8% في يوليو 2023.
وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.4% ما يعادل 0.3 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2023.
وانخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 22.1% إلى 21.1 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 27.1 مليار ريال في يوليو 2022.
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