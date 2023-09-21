انخفاض الصادرات البترولية السعودية 37.9% إلى 70.1 مليار ريال

وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9% في يوليو 2023، إلى نحو 70.1 مليار ريال مقابل 113 مليار ريال في يوليو 2022.

كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في يوليو 2022 إلى 76.8% في يوليو 2023.

وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.4% ما يعادل 0.3 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2023.

وانخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 22.1% إلى 21.1 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 27.1 مليار ريال في يوليو 2022.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الراب .