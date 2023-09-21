إل جي تحتفل باليوم الوطني السعودي من خلال طرح خصومات حصرية على مكيفات الهواء

وحيث تقع التكنولوجيا المتطورة في قلب أجهزة تكييف الهواء من إل جي ضمن العروض، فإن أبرز ما يميزها هو تقنية العاكس مع الضواغط العاكسة المزدوجة، لتوفر كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة، وتبريد قوي، وموثوقية عالية. ولا تضمن هذه التقنية أن تحافظ مكيفات الهواء من إل جي على راحة الأفراد في المنازل فحسب، بل تقوم بذلك مع استهلاك أقل للطاقة.

وبالإضافة إلى تقنية العاكس المزدوج، تفخر إل جي بالتزامها تجاه الاستدامة. وكجزء من هذا العرض الترويجي، تُقدم إل جي ما تسميه ب"الطراز الأخضر"، المُصمم خصيصاًللحفاظ على البيئة، حيث لا توفر مكيفات الهواء تبريداًاستثنائياً فحسب، بل تُساهم أيضاً في دعم مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.

أسعار العرض بمناسبة اليوم الوطني:

النموذج فريش (NF122C0): 2,199 ريال سعودي

النموذج قرين (NV182C1): 2,471 ريال سعودي

النموذج قولد (NG182C4): 3,286 ريال سعودي

انضموا إلينا حيث نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الخاصة مع الخصومات والعروض الترويجية الحصرية على مكيفات الهواء من إل جي، والتيتوفر تبريداً فائقاً مع كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة، مما يضمن لكم الراحة المطلقة دون الإضرار بالبيئة. لا تفوتوا هذه الخصومات والعروض الترويجية المذهلة.

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