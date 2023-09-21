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اختتامُ فعاليّة إطلاق التقرير العربيّ الثاني عشر للتنمية الثقافيّة بمصر

9/21/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية وزارة الثقافة في جمهوريّة مصر العربيّة، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للثّقافة، أطلَقت مؤسّسة الفكر العربيّ، التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافيّة الذي أصدرته بعنوان "الفكر العربيّ في عَقْدَين 2000 - 2020"، وذلك خلال فعاليّة أُقيمت في القاهرة على مدار يومين، بحضور ومشاركة نخبة من المفكّرين والباحثين العرب.
تحدّث في افتتاح الفعاليّة المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العَويط، فعلّل سبب اختيار القاهرة ليجريَ منها إطلاق التقرير "اعترافاً بريادتِها الفكريّةِ والثقافيّةِ التي هي مَحلُّ إجماع، وعُربونَ امتنانٍ للكوكبةِ المميَّزة من مفكّري أرضِ الكِنانةِ وباحثيها وخُبرائِها الذين تعتزُّ مؤسّستُنا وتغتني بالتعاونِ معهم في إصداراتِها وبرامِجِها ومُختلفِ أنشطَتِها". وبيّن أ.د. العَويط أبرز ميّزات التقرير "في طليعة ما يتحلّى به التقرير من مزايا، إطارُه الزمنيّ، إذ أنّ السنواتِ العشرين الأولى من القرنِ الحاليّ شكّلت مُنعطفاً تاريخيّاً، ففي خلالها شَهِدَ العالمُ ومِنطقتُنا أحداثاً وأَزَماتٍ وتحوّلاتٍ، بدا لنا من الضروريّ دراسةُ أثرِها في الفكرِ العربيّ للإحاطةِ بكيفيّةِ تَعامُلِ أعلامِهِ معها."
بدوره ألقى الدكتور هشام عزمي، الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، كلمةً نوّه فيها بمضامين التقرير معتبرًا أنّه يشكّل "منجزًا علميًا مهمًّا يُمْكِن للمثقّفين العرب الرجوعُ إليه في أبحاثِهم وقراءاتِهم". كما دعا إلى ضرورة صياغة خطابٍ ثقافيّ عربيّ يتخطّى حدوده الإقليميّة إلى حدود العالم بأكمله، مشدّداً على أنّ الاتصال الثقافيّ مع العالم لا يعني الانصهار الكلّيّ في الثقافة الغربيّة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحيّة، قدّم أ.د. هنري العَويط، الدرع التكريميّ الأعلى من مؤسّسة الفكر العربيّ لمعالي وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، تسلّمه بالنيابة عنها د. هشام عزمي، الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، ودرعاً تكريميّاً آخر للدكتور هشام عزمي تقديرًا على جهوده، وقد قدّم هو أيضاً درعًا تقديريًا لمؤسّسة الفكر العربيّ تكريمًا لجهودها الفكريّة والثقافيّة بالإنابة عن وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.
هذا وناقشت مداخلات المتحدّثين في الجلسات الخمس، محاورَ التقرير ومضامين أوراقه البحثيّة المتعلّقة بالفكر السياسيّ والاجتماعيّ العربيّ في مطلع القرن الحادي والعشرين في ضوء التحوّلات الكبرى التي يشهدها العالم وتشهدها المنطقة العربيّة، وتحدّيات ورهانات الفكر العربيّ في ظلّ الثورة الرقميّة، وموضوع الفكر العربيّ بين العروبة والكونيّة. كما شهدت الجلسات أسئلة ونقاشات تفاعلّية من الحاضرين أغنت مداخلات المتحدّثين.
الجلسة الأولى: "جدليّات الهويّة والمواطنة وإدارة التنوّع"
الجلسة الثانية: " العلاقة بين الدولة والمجتمع: الصراعات الداخليّة والاستقرار السياسيّ"
الجلسة الثالثة: " العلوم الاجتماعيّة: الواقع والإشكاليّات"
الجلسة الرابعة: " التربية والتعليم: النُظُم والسياسات"
الجلسة الخامسة:" الفكر العربيّ وآفاقه المستقبليّة"
واختُتمت الفعاليّة بجلسة تحدّث فيها أ.د. هنري العَويط، المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ حيث أشاد بعمق المداخلات وغناها، وبكثافة أسئلة الحضور وحيويّتها، معتبراً أنّ عدداً من القضايا التي تناولتها الجلسات هي قضايا مزمنة، ما يعني أنّها لم تجد بعد الحلول الواقعيّة الوافية لها، داعياً إلى ضرورة الاستمرار في تجديد التفكير على صعيد المفاهيم والمقاربات والتصدّي للقضايا الجديدة التي تواجه عالمنا العربيّ اليوم. كما نوّه الدكتور هشام عزمي، الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة بنجاح الفعاليّة واعتبرها دافعًا لمزيد من التعاون والشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة وبين مؤسّسة الفكر العربيّ.

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