((دارة)) تطلق مبيعات مشروع ((دارة سدايم)) بجدة بالتعاون مع ((الوطنية للإسكان)) - جريدة الوطن السعودية

ويوفر مشروع دارة سدايم أكثر من 530 فيلا سكنية ذات تصاميم مميزة بخيارات، تشمل فللا بخمسة نماذج ومساحات مختلفة، تتراوح مسطحات البناء بين 340 و 363متر مربع، حيث تم تصميمها بمكونات معمارية تستلهم تصاميمها من الهوية المعمارية لمدينة جدة وتجمع بين الأصالة والمعاصرة لتحقق الراحة والرفاهية، والخصوصية للأسرة السعودية وبأسعار تنافسية.

تعتبر ضاحية سدايم أحد أحدث الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لبناء مجتمعات حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة وتقديمها بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمسطحات الخضراء ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات، وتشارك ((دارة))، بمشروع ((دارة سدايم)) من خلال منصات بيع المركز الشامل ((سكني)) بجدة، بالتعاون مع ((الوطنية للإسكان)).

يشار إلى أن ((دارة))، التي أطلقتها شركة ((أجدان))، للتطوير العقاري الرائدة في مشاريع جودة الحياة، تستمر بتقديم حزم من الحلول السكنية، بأفكار إبداعية، تتمثل في تصميم فلل تتناسب مع البيئة المحيطة لتمثل امتدادًا للهوية المعمارية لكل منطقة، بما يحقق للمالك الفائدة القصوى من المساحات، وذلك بابتكار عدة نماذج من الفلل السكنيةالمتنوعة وبمساحات مختلفة تتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية، في مختلف مناطق المملكة