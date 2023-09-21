((دارة)) تطلق مبيعات مشروع ((دارة سدايم)) بجدة بالتعاون مع ((الوطنية للإسكان)) - جريدة الوطن السعودية

((دارة)) تطلق مبيعات مشروع ((دارة سدايم)) بجدة بالتعاون مع ((الوطنية للإسكان)) - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/21/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت ((دارة))، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC)،عن إطلاق عمليات البيع في مشروع دارة سدايم الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 235 ألف متر مربع، في ضاحية سدايم بمدينة جدة، وذلك ضمن برنامجها للمشاريع السكنية الذي يساهم في تقديم منتجات سكنية بميزات تنافسية.
ويوفر مشروع دارة سدايم أكثر من 530 فيلا سكنية ذات تصاميم مميزة بخيارات، تشمل فللا بخمسة نماذج ومساحات مختلفة، تتراوح مسطحات البناء بين 340 و 363متر مربع، حيث تم تصميمها بمكونات معمارية تستلهم تصاميمها من الهوية المعمارية لمدينة جدة وتجمع بين الأصالة والمعاصرة لتحقق الراحة والرفاهية، والخصوصية للأسرة السعودية وبأسعار تنافسية.
تعتبر ضاحية سدايم أحد أحدث الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لبناء مجتمعات حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة وتقديمها بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمسطحات الخضراء ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات، وتشارك ((دارة))، بمشروع ((دارة سدايم)) من خلال منصات بيع المركز الشامل ((سكني)) بجدة، بالتعاون مع ((الوطنية للإسكان)).
يشار إلى أن ((دارة))، التي أطلقتها شركة ((أجدان))، للتطوير العقاري الرائدة في مشاريع جودة الحياة، تستمر بتقديم حزم من الحلول السكنية، بأفكار إبداعية، تتمثل في تصميم فلل تتناسب مع البيئة المحيطة لتمثل امتدادًا للهوية المعمارية لكل منطقة، بما يحقق للمالك الفائدة القصوى من المساحات، وذلك بابتكار عدة نماذج من الفلل السكنيةالمتنوعة وبمساحات مختلفة تتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية، في مختلف مناطق المملكة
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