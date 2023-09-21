Hedonova تطلق صندوقًا فريدًا للبيع على المكشوف فقط في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

يوفر صندوق البيع على المكشوف فقط، الذي يُعد دليلاً على روح الابتكار الكامنة في Hedonova، فرصة فريدة للمستثمرين للاحتياط من تقلبات السوق وجني الثمار المحتملة من الاتجاهات النزولية. وإزاء التركيز فقط في بيع الأوراق المالية على المكشوف، تسعى Hedonova إلى تمييز نفسها من خلال تقديم مسارات للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية وإمكانية تحقيق عوائد مواتية، بغض النظر عن الاتجاه السائد في السوق.

ومن المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الثاني من عام 2024 في انتظار الحصول على الترخيص. سيعمل صندوق البيع على المكشوف فقط من Hedonova على تمكين المستثمرين من الاستفادة من عمليات السحب في السوق ويترتب على ذلك تحقيق مكاسب خلال تعرُّض السوق لاتجاهات نزولية وأحداث كارثية.

حصلت الشركة على استثمار أساسي كبير بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من أحد صناديق الثروة السيادية، وهو ما يعبر عن الثقة المتناهية الموضوعة في إستراتيجية الاستثمار. ويعزز هذا الدعم الثابت التزام شركة Hedonova بتحقيق نتائج استثنائية، حيث تتوقع الشركة تحقيق رأس مال إجمالي قدره 400 مليون دولار.

وصرَّح Alexander Cavendish، الرئيس التنفيذي لشركة Hedonova قائلاً: "يعكس توسعنا في المشهد الاستثماري الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً كبيرًا". "تدرك العديد من الشركات الاستثمارية الفرص الواعدة في هذه المنطقة الحيوية."

يؤكد توسُّع Hedonova في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) من جديد التزامها بتعزيز الابتكار في الاستثمارات. تستعد شركة Hedonova من خلال طرح صندوق البيع على المكشوف فقط، لتزويد المستثمرين بإمكانية الاستفادة من الفوائد المحتملة للبيع على المكشوف، وهو ما يساهم في نمو محافظهم الاستثمارية وتنويعها. وفي إطار حرصها على الالتزام بالشفافية والاستثمار الأخلاقي، ستعطي شركة Hedonova الأولوية لإدارة المخاطر الصارمة لتحقيق الاستقرار وحماية المستثمرين.

تتمثل مهمة الشركة في خلق مناخ استثماري أكثر تنوعًا ومرونة لعملائها، ويمثل صندوق البيع على المكشوف فقط خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذه الرؤية.

نبذة عن شركة Hedonova

Hedonova هي شركة استثمار بديلة متخصِّصة في تحديد الفرص الاستثمارية الفريدة والاستفادة منها في مختلف القطاعات. وإزاء التركيز في تحقيق عوائد استثنائية، توفر Hedonova للعملاء إمكانية الاستفادة من خيارات استثمار بديلة توفر إمكانات نمو جذابة. يستعين المتخصصون ذوو الخبرة في الشركة بحجم المعرفة المتعمقة بالسوق والتحليل الدقيق لضمان توافق الاستثمارات الإستراتيجية مع الأهداف المالية للعملاء.

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