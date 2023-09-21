تشكيلة ألعاب سبين ماستر الحصرية، والمستوحاة من فيلم باو باترول: ذا مايتي موفي تشعل الحماس في السعودية

أعلنت شركة "سبين ماستر" (Spin Master)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الترفيه الموجه للأطفال عن إطلاق مجموعة حصرية من الألعاب والدمى في المملكة العربية السعودية، مستوحاة من الفيلم المنتظر "باو باترول: ذا مايتي موفي" (PAW Patrol: The Mighty Movie) . ولقي هذا الإطلاق موجة من الحماس والإثارة بين المحبين الصغار لهذه السلسلة في البلاد.

وتتضمن المجموعة الجديدة الشخصيات المحبوبة "باو باترول"، كل شخصية مع سيارتها الفريدة، ومجموعة من الميزات الإضافية. وتشمل التشكيلة من مجموعات واسعة من الألعاب والمركبات والأبراج والدمى المحشوة، لإلهام خيال الأطفال وإبداعهم.

تم تصميم الألعاب بعناية لتعكس القيم الأساسية للفيلم، مثل الشجاعة والتعاطف، مما يوفر تجربة لعب مشوّقة وتعليمية للأطفال. ومن بين العناصر المميزة في المجموعة، تظهر طائرة سكاي الحربية الأقوى في فيلم " نيو ماتلي موفي" (New Mighty Movie)؛ القطعة التي يحرص محبي سلسلة "باو باترول" الصغار على اقتنائها!

وبالإضافة إلى مجموعة الألعاب والدمى، تقوم المتاجر المشاركة، لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بتنظيم فعاليات ترفيهية في الرياض وجدة، تمكن الفائزين المحظوظين من الحصول على تذاكر لحضور العرض الخاص لفيلم "باو باترول: ذا مايتي موفي". يمكن لأولياء الأمور الراغبين في تقديم تجربة "باو باترول" النهائية لأطفالهم زيارة هذه المتاجر لمعرفة كيفية المشاركة.

وستنطلق العروض الخاصة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الساعة 6:00 مساءً في النخيل مول بمدينة الرياض، والأربعاء 27 سبتمبر في الساعة 6:00 مساءً في مول العرب بمدينة جدة. ومن بين الجهات المشاركة في المملكة العربية السعودية مركز التعليم المبكر، لعبة ومفاجأة، حكاية طفل، هاي كيدز، محل الأطفال.

وفي هذا السياق، حث نائب الرئيس الأول للتسويق وقائد وحدة الأعمال الدولية في سبين ماستر السيد جيمس مارتين الأهالي السعوديين على المشاركة في هذا الإطلاق، مؤكدًا أن "هذا الحدث ليس مجرد حدث عظيم، بل هو فرصة رائعة لخلق ذكريات تدوم طويلاً مع أطفالكم، حيث يرافقون الأبطال الصغار في رحلة ملحمية". إن هذه المجموعة الحصرية من الألعاب متاحة الآن في متاجر الألعاب القريبة منكم!