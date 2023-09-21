اعتماد Inuitive حلول ISP IP المتقدمة من Verisilicon لمعالج الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي

إن NU4100 من Inuitive هو عبارة عن رقاقة واحدة متكاملة للغاية مزودة بنظام استشعار عميق عالي الجودة ثلاثي الأبعاد ومعالج ذكاء اصطناعي معزز وقدرات VSLAM على رقاقة (التوطين البصري المتزامن والتخطيط)، إلى جانب أنه يمكنه معالجة كميات كبيرة من البيانات من كاميرات متعددة بدقة 4K مع زمن وصول منخفض واستهلاك منخفض للطاقة. علاوةً على ذلك، فهو يعد معالج رؤية قوي يقدم بنية رؤية مدمجة محسنة تجمع بفعالية مجموعة من كتل الحوسبة، ومن ضمنها محرك رؤية الحاسوب ومعالجة التعلم العميق.

يوفر معالج ISP من VeriSilicon قدرة معالجة عالية الإنتاجية تتوافق مع مجموعة كبيرة من التطبيقات لمعالج الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي NU4100، إذ إنه يدعم العديد من الكاميرات إلى جانب القدرة على إدارة السياقات المتعددة وتقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) وميزة تقليل الضوضاء المتقدمة والمزيد، مما يعمل على تعزيز الأداء العام لمعالج الرؤية تعزيزًا كبيرًا.

صرح Dor Zepeniuk، مدير قسم التكنولوجيا في Inuitive، قائلاً: "لقد سطر معالج الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي العالي الأداء NU4100 معيارًا جديدًا في الصناعة، إذ إنه يتضمن مجموعة فريدة من القدرات، منها الرؤية الثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وVSLAM. ونحن نقدر بشدة التقنيات والخدمات التي تقدمها VeriSilicon، ونتعاون معها لرسم خارطة طريق للمعالجات الجديدة بغية تقديم حلول أحادية الرقاقة فائقة مناسبة للروبوتات ومختلف التطبيقات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مواجهة تحديات كبيرة متعلقة بالرؤية في الصناعة."

صرح Wei-Jin Dai، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم IP في VeriSilicon، قائلاً: "تحتل تطبيقات الروبوتات والواقع المعزز/الواقع الافتراضي/الواقع المختلط مراكز الصدارة على صعيد الابتكارات المعتمدة على التقنيات المتقدمة. ومع مجموعة IP الشاملة لمعالجة البكسل الذكية Glass to Glass وأنظمة IP الفرعية التي تعتمد على تكنولوجيا FLEXA الفريدة، والتي توفر زمن وصول قصيرًا من الرؤية إلى الفيديو ومعالجة الذكاء الاصطناعي، ستسعى VeriSilicon سعيًا دؤوبًا نحو تنفيذ ابتكارات فعالة في هذه المجالات قوامها التعاون مع شركائنا الأعزاء على غرار Inuitive."

عن Inuitive

تقدم معالجات Vision-on-Chip المبتكرة من Inuitive رقاقات شاملة مع مجموعة كبيرة من القدرات المتكاملة والأداء المتميز والحجم المثالي والتكلفة المعقولة، كما تدعم هذه المعالجات التي غيرت وجه الصناعة نظام استشعار عميق متزامن وميزة تحديد المواقع وخوارزمياتها والكشف عن العناصر التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعرف عليها مع تقليل زمن وصول النظام وفترة الاستجابة، الأمر الذي يعمل على توفير الطاقة وتحسين الأداء العام (معدل الإطارات العالي ودقة الكاميرا ومجال الرؤية الواسع).

استنادًا إلى النظام البيئي التكنولوجي للشركاء في مجال الاستشعار الآلي وتطوير البرمجيات والتصنيع التجاري، تعمد شركة Inuitive إلى دمج وحدات الاستشعار والمعالجة الجاهزة للمؤسسات مع تطبيقات الروبوتات والطائرات الآلية والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط والذكاء الاصطناعي للأشياء وتطبيقات الاستشعار الثلاثي الأبعاد، مما يفضي إلى تصور بصري أشبه بالتصور البشري إلى جانب قدرات مثالية وأداء فائق.

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عن VeriSilicon

تلتزم شركة VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات تعتمد على السيليكون مخصصة وقائمة على المنصة وشاملة ومتكاملة وخدمات ترخيص IP لأشباه الموصلات التي تقوم على IP لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:

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