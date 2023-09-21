اعتماد Inuitive حلول ISP IP المتقدمة من Verisilicon لمعالج الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي

اعتماد Inuitive حلول ISP IP المتقدمة من Verisilicon لمعالج الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/21/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم VeriSilicon (688521.SH) أن Inuitive، الشركة الرائدة في مجال معالجات vision-on-chip، اعتمدت IP لمعالج إشارة الصورة الثنائي القناة (ISP)، مما يعود بالنفع على منتجها الذي أنتجته بكميات هائلة، معالج الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي NU4100 سواء من ناحية انخفاض زمن الوصول أو القدرات المنخفضة الطاقة. كما يؤدي الاعتماد على هذه التقنية إلى تقديم تجربة تصوير ورؤية متميزة للروبوتات والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط والطائرات الآلية والعديد من التطبيقات الأخرى.
إن NU4100 من Inuitive هو عبارة عن رقاقة واحدة متكاملة للغاية مزودة بنظام استشعار عميق عالي الجودة ثلاثي الأبعاد ومعالج ذكاء اصطناعي معزز وقدرات VSLAM على رقاقة (التوطين البصري المتزامن والتخطيط)، إلى جانب أنه يمكنه معالجة كميات كبيرة من البيانات من كاميرات متعددة بدقة 4K مع زمن وصول منخفض واستهلاك منخفض للطاقة. علاوةً على ذلك، فهو يعد معالج رؤية قوي يقدم بنية رؤية مدمجة محسنة تجمع بفعالية مجموعة من كتل الحوسبة، ومن ضمنها محرك رؤية الحاسوب ومعالجة التعلم العميق.
يوفر معالج ISP من VeriSilicon قدرة معالجة عالية الإنتاجية تتوافق مع مجموعة كبيرة من التطبيقات لمعالج الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي NU4100، إذ إنه يدعم العديد من الكاميرات إلى جانب القدرة على إدارة السياقات المتعددة وتقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) وميزة تقليل الضوضاء المتقدمة والمزيد، مما يعمل على تعزيز الأداء العام لمعالج الرؤية تعزيزًا كبيرًا.
صرح Dor Zepeniuk، مدير قسم التكنولوجيا في Inuitive، قائلاً: "لقد سطر معالج الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي العالي الأداء NU4100 معيارًا جديدًا في الصناعة، إذ إنه يتضمن مجموعة فريدة من القدرات، منها الرؤية الثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وVSLAM. ونحن نقدر بشدة التقنيات والخدمات التي تقدمها VeriSilicon، ونتعاون معها لرسم خارطة طريق للمعالجات الجديدة بغية تقديم حلول أحادية الرقاقة فائقة مناسبة للروبوتات ومختلف التطبيقات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مواجهة تحديات كبيرة متعلقة بالرؤية في الصناعة."
صرح Wei-Jin Dai، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم IP في VeriSilicon، قائلاً: "تحتل تطبيقات الروبوتات والواقع المعزز/الواقع الافتراضي/الواقع المختلط مراكز الصدارة على صعيد الابتكارات المعتمدة على التقنيات المتقدمة. ومع مجموعة IP الشاملة لمعالجة البكسل الذكية Glass to Glass وأنظمة IP الفرعية التي تعتمد على تكنولوجيا FLEXA الفريدة، والتي توفر زمن وصول قصيرًا من الرؤية إلى الفيديو ومعالجة الذكاء الاصطناعي، ستسعى VeriSilicon سعيًا دؤوبًا نحو تنفيذ ابتكارات فعالة في هذه المجالات قوامها التعاون مع شركائنا الأعزاء على غرار Inuitive."
عن Inuitive
تقدم معالجات Vision-on-Chip المبتكرة من Inuitive رقاقات شاملة مع مجموعة كبيرة من القدرات المتكاملة والأداء المتميز والحجم المثالي والتكلفة المعقولة، كما تدعم هذه المعالجات التي غيرت وجه الصناعة نظام استشعار عميق متزامن وميزة تحديد المواقع وخوارزمياتها والكشف عن العناصر التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعرف عليها مع تقليل زمن وصول النظام وفترة الاستجابة، الأمر الذي يعمل على توفير الطاقة وتحسين الأداء العام (معدل الإطارات العالي ودقة الكاميرا ومجال الرؤية الواسع).
استنادًا إلى النظام البيئي التكنولوجي للشركاء في مجال الاستشعار الآلي وتطوير البرمجيات والتصنيع التجاري، تعمد شركة Inuitive إلى دمج وحدات الاستشعار والمعالجة الجاهزة للمؤسسات مع تطبيقات الروبوتات والطائرات الآلية والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط والذكاء الاصطناعي للأشياء وتطبيقات الاستشعار الثلاثي الأبعاد، مما يفضي إلى تصور بصري أشبه بالتصور البشري إلى جانب قدرات مثالية وأداء فائق.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
عن VeriSilicon
تلتزم شركة VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات تعتمد على السيليكون مخصصة وقائمة على المنصة وشاملة ومتكاملة وخدمات ترخيص IP لأشباه الموصلات التي تقوم على IP لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN21092023004146001356ID1107115217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.