Rimini Street تقدم عروضها في فعاليات Tmgartner® IT Symposium/Xpo في جميع أنحاء العالم

ستقود Rimini Street الجلسات وتستضيف مناقشات معمقة حول كيفية إعادة التوازن في الابتكار والتنفيذ، وفهم وتفعيل أفضل الممارسات لتحويل تكنولوجيا المعلومات إلى مركز ربحي، ووضع استراتيجيات للكشف عن الموارد المخفية لدعم مشاريع الأعمال، وأكثر من ذلك - عبر ندوات تكنولوجيا المعلومات في أورلاندو وبرشلونة وطوكيو.

وفي هذا الصدد، صرح Eric Helmer، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Rimini Street، قائلاً: "على مدى سنوات، ظلت Rimini Street تشارك في Gartner IT Symposia، حيث تتواصل مع كبار المديرين والمديرين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر والإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لخلق قيمة تجارية قابلة للقياس". "نتطلع إلى تمكين المجتمع من خلال توفير معلومات عالية القيمة في الوقت المناسب حول كيفية تحسين الابتكار والربحية والمرونة في الحاضر والمستقبل".

Gartner IT Symposium/Xpo - أورلاندو

في أكتوبر، ستكون Rimini Street حاضرة في Gartner IT Symposium/Xpo في أورلاندو، فلوريدا، في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر. وسيكون الرئيس التنفيذي لـ Rimini Street، السيد Seth Ravin، حاضراً لتقديم المزيد من الرؤى حول تحقيق التوازن بين العمليات والابتكارات.

انضم إلى المديرين التنفيذيين في Rimini Street في الجلسات التالية:



"من مركز التكلفة إلى مركز الربح: كيفية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى محركات"، Eric Helmer، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Rimini Street. الاثنين 16 أكتوبر، على الساعة 15:45 – 16:15.

"استراتيجيات مثبتة لحماية الربحية والنمو"، Eric Helmer. الثلاثاء 17 أكتوبر، على الساعة 10:00 – 10:20.

"تحويل تكنولوجيا المعلومات إلى مركز ربح ومحرك للابتكار"، Michael Perica، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي في Rimini Street. الثلاثاء 17 أكتوبر، على الساعة 13:45 – 14:15.

"تحقيق التوازن الصحيح بين عمليات تخطيط الموارد المؤسسية والابتكار"، Seth Ravin، الرئيس التنفيذي والرئيس ورئيس مجلس إدارة Rimini Street. الثلاثاء 17 أكتوبر، على الساعة 15:45 – 16:15. يمكنك حضور عشاء التواصل التنفيذي لـ Rimini Street في Il Mulino بـ Garden Grove يوم الاثنين 16 أكتوبر، من الساعة 19:30 – 22:00.

ستكون Rimini Street حاضرة في الجناح رقم 915. زُر موقع Rimini Street الإلكتروني لمعرفة المزيد حول العروض التقديمية وعشاء التواصل التنفيذي وجدولة اجتماعات فردية مع المديرين التنفيذيين في Rimini Street في Gartner IT Symposium/Xpo في أورلاندو.

Gartner IT Symposium/Xpo - برشلونة

بعد ذلك، ستكون Rimini Street حاضرة في Gartner IT Symposium في برشلونة، إسبانيا، في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر. وستشمل الجلسات الحوارية ما يلي:



"من مركز التكلفة إلى مركز الربح: كيفية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى محركات"، Eric Helmer. "تحويل تكنولوجيا المعلومات إلى مركز ربح ومحرك للابتكار"، Emmanuelle Hose، نائبة الرئيس الأولى ومديرة عامة للمسرح، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، Rimini Street.

زُر موقع Rimini Street الإلكتروني لمعرفة المزيد حول العروض التقديمية وجدولة اجتماعات فردية مع المديرين التنفيذيين في Rimini Street في Gartner IT Symposium/Xpo في برشلونة.

Gartner IT Symposium/Xpo - طوكيو

وفي الأخير، ستكون Rimini Street حاضرة في Gartner IT Symposium في طوكيو، اليابان، في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر. وستشمل الجلسات الحوارية ما يلي:



"من مركز التكلفة إلى مركز الربح: كيفية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى محركات"، Eric Helmer.

"تحويل تكنولوجيا المعلومات إلى مركز ربح ومحرك للابتكار"، Nobutake Gohdo، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – اليابان، Rimini Street. "استراتيجيات مثبتة لحماية الربحية والنمو"، Yorio Wakisaka، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي، اليابان، Rimini Street.

زُر موقع Rimini Street الإلكتروني لمعرفة المزيد حول العروض التقديمية وجدولة اجتماعات فردية مع المديرين التنفيذيين في Rimini Street في Gartner IT Symposium/Xpo في طوكيو.

يمكن لزوار Gartner Symposium/Xpo البقاء على اطلاع والانضمام إلى المديرين التنفيذيين والأقران في Rimini Street للمشاركة وتعلم كيفية دفع النمو والربحية من خلال استراتيجية تقنية تكنولوجيا الخاصة بهم من خلال زيارة هذه الصفحة . سيتم تحديد مواعيد RSVPS للمحادثات الفردية مع المسؤولين التنفيذيين في Rimini Street على أساس أسبقية الحضور.

نبذة عن Gartner IT Symposium/Xpo

تعد Gartner IT Symposium/Xpo لعام 2023 أهم تجمع في العالم لكبار مديري تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المديرين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويعتمد المديرون التنفيذيون في مجال تكنولوجيا المعلومات على هذه المؤتمرات لتعلم كيفية مواجهة اللحظة وإحداث فرق من خلال توفير الرؤية والنتائج اللازمة للارتقاء بمؤسساتهم إلى المستوى التالي. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .

