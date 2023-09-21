Rimini Street تقدم عروضها في فعاليات Tmgartner® IT Symposium/Xpo في جميع أنحاء العالم

ستقود Rimini Street الجلسات وتستضيف مناقشات معمقة حول كيفية إعادة التوازن في الابتكار والتنفيذ، وفهم وتفعيل أفضل الممارسات لتحويل تكنولوجيا المعلومات إلى مركز ربحي، ووضع استراتيجيات للكشف عن الموارد المخفية لدعم مشاريع الأعمال، وأكثر من ذلك - عبر ندوات تكنولوجيا المعلومات في أورلاندو وبرشلونة وطوكيو.

وفي هذا الصدد، صرح Eric Helmer، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Rimini Street، قائلاً: "على مدى سنوات، ظلت Rimini Street تشارك في Gartner IT Symposia، حيث تتواصل مع كبار المديرين والمديرين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر والإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لخلق قيمة تجارية قابلة للقياس". "نتطلع إلى تمكين المجتمع من خلال توفير معلومات عالية القيمة في الوقت المناسب حول كيفية تحسين الابتكار والربحية والمرونة في الحاضر والمستقبل".

Gartner IT Symposium/Xpo - أورلاندو

في أكتوبر، ستكون Rimini Street حاضرة في Gartner IT Symposium/Xpo في أورلاندو، فلوريدا، في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر. وسيكون الرئيس التنفيذي لـ Rimini Street، السيد Seth Ravin، حاضراً لتقديم المزيد من الرؤى حول تحقيق التوازن بين العمليات والابتكارات.

انضم إلى المديرين التنفيذيين في Rimini Street في الجلسات التالية:



"من مركز التكلفة إلى مركز الربح: كيفية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى محركات"، Eric Helmer، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Rimini Street. الاثنين 16 أكتوبر، على الساعة 15:45 – 16:15.

"استراتيجيات مثبتة لحماية الربحية والنمو"، Eric Helmer. الثلاثاء 17 أكتوبر، على الساعة 10:00 – 10:20.

"تحويل تكنولوجيا المعلومات إلى مركز ربح ومحرك للابتكار"، Michael Perica، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي في Rimini Street. الثلاثاء 17 أكتوبر، على الساعة 13:45 – 14:15.

"تحقيق التوازن الصحيح بين عمليات تخطيط الموارد المؤسسية والابتكار"، Seth Ravin، الرئيس التنفيذي والرئيس ورئيس مجلس إدارة Rimini Street. الثلاثاء 17 أكتوبر، على الساعة 15:45 – 16:15. يمكنك حضور عشاء التواصل التنفيذي لـ Rimini Street في Il Mulino بـ Garden Grove يوم الاثنين 16 أكتوبر، من الساعة 19:30 – 22:00.

ستكون Rimini Street حاضرة في الجناح رقم 915. زُر موقع Rimini Street الإلكتروني لمعرفة المزيد حول العروض التقديمية وعشاء التواصل التنفيذي وجدولة اجتماعات فردية مع المديرين التنفيذيين في Rimini Street في Gartner IT Symposium/Xpo في أورلاندو.

Gartner IT Symposium/Xpo - برشلونة

بعد ذلك، ستكون Rimini Street حاضرة في Gartner IT Symposium في برشلونة، إسبانيا، في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر. وستشمل الجلسات الحوارية ما يلي:



"من مركز التكلفة إلى مركز الربح: كيفية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى محركات"، Eric Helmer. "تحويل تكنولوجيا المعلومات إلى مركز ربح ومحرك للابتكار"، Emmanuelle Hose، نائبة الرئيس الأولى ومديرة عامة للمسرح، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، Rimini Street.

زُر موقع Rimini Street الإلكتروني لمعرفة المزيد حول العروض التقديمية وجدولة اجتماعات فردية مع المديرين التنفيذيين في Rimini Street في Gartner IT Symposium/Xpo في برشلونة.

Gartner IT Symposium/Xpo - طوكيو

وفي الأخير، ستكون Rimini Street حاضرة في Gartner IT Symposium في طوكيو، اليابان، في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر. وستشمل الجلسات الحوارية ما يلي:



"من مركز التكلفة إلى مركز الربح: كيفية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى محركات"، Eric Helmer.

"تحويل تكنولوجيا المعلومات إلى مركز ربح ومحرك للابتكار"، Nobutake Gohdo، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – اليابان، Rimini Street. "استراتيجيات مثبتة لحماية الربحية والنمو"، Yorio Wakisaka، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي، اليابان، Rimini Street.

زُر موقع Rimini Street الإلكتروني لمعرفة المزيد حول العروض التقديمية وجدولة اجتماعات فردية مع المديرين التنفيذيين في Rimini Street في Gartner IT Symposium/Xpo في طوكيو.

يمكن لزوار Gartner Symposium/Xpo البقاء على اطلاع والانضمام إلى المديرين التنفيذيين والأقران في Rimini Street للمشاركة وتعلم كيفية دفع النمو والربحية من خلال استراتيجية تقنية تكنولوجيا الخاصة بهم من خلال زيارة هذه الصفحة . سيتم تحديد مواعيد RSVPS للمحادثات الفردية مع المسؤولين التنفيذيين في Rimini Street على أساس أسبقية الحضور.

نبذة عن Gartner IT Symposium/Xpo

تعد Gartner IT Symposium/Xpo لعام 2023 أهم تجمع في العالم لكبار مديري تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المديرين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويعتمد المديرون التنفيذيون في مجال تكنولوجيا المعلومات على هذه المؤتمرات لتعلم كيفية مواجهة اللحظة وإحداث فرق من خلال توفير الرؤية والنتائج اللازمة للارتقاء بمؤسساتهم إلى المستوى التالي. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .

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نبذة عن . Rimini Street, Inc

.Rimini Street, Inc (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI) هي إحدى شركات ®Russell 2000، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية للبرمجيات المؤسسية والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle و SAP وشريك Salesforce و AWS. وتنتشر الشركة في كافة أرجاء العالم، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسة وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتمكن الزبائن من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. وحتى الآن، اعتمدت أكثر من 5.200 شركة مدرجة في Fortune 500 و Fortune Global 100 وسوق متوسطة وقطاع عام ومنظمات أخرى من مجموعة واسعة من الصناعات على Rimini Street بصفتها مزوداً موثوقاً به لحلول البرمجيات المؤسسية. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة riministreet، والتواصل مع Rimini Street على Twitter و Instagram و Facebook و LinkedIn . (IR-RMNI)

بيانات تطلعية

لا تمثل بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. ويصحب البيانات التطلعية في العموم كلمات مثل "نتوقع"، "نؤمن"، "نستمر"، "يمكن"، "حاليًا"، "نقدر"، "نتوقع"، "المستقبل"، "ننوي"، "قد"، "ربما"، "توقعات"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "متوقع"، "مشروع"، "يبدو"، "نسعى"، "ينبغي"، "سوف" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. وتتضمن تلك البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث والفرص المستقبلية، وكذلك التوسع العالمي وغيرها من مبادرات النمو، واستثماراتنا في تلك المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عدم يقين متعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. وتتضمن هذه المخاطر ونقاط عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات الضائرة والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية قيد النظر أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة منها التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها زبائننا؛ وتطور إدارة البرمجيات المؤسسية ودعم المشهد وقدرتنا على جذب الزبائن والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة زبائننا؛ والمنافسة المتعاظمة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ واعتماد الزبائن لمحفظة منتجاتنا الموسعة وخدماتنا والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ أو تحقيق نمو الإيرادات أو الربحية وإدارة تكلفة إيراداتنا؛ وتقديرات سوقنا الإجمالية التي يمكننا اختراقها وتوقعات وفورات الزبائن مقارنة باستخدام مقدمي خدمات آخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتجاز؛ وفقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ وتحديات إدارة النمو ربحيًا؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على إدرار التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في النمو لدينا؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ وقدرتنا على منع الوصول المحظور إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وزبائننا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتهما وتعزيزهما؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للأوضاع الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بأداتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك أمور عدم اليقين من الانتقال إلى معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وكمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في ظل برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين حول القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية لـ Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال زبائننا؛ وتلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع سنوي لـ Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم بتاريخ 2 أغسطس 2023، على النحو المُحدث به من وقت لآخر بالتقارير السنوية المستقبلية لـ Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الربع سنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من التقارير المقدمة من Rimini Street لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتباراً من تاريخ هذا المنشور. وتتوقع Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلاً، إلا أن Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديداً عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات Rimini Street اعتباراً من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

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