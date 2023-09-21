Linksys تعلن عن الخطوة التالية في تحسين شبكات Wifi المنزلية وفي المكاتب الصغيرة

يشير مصطلح "المعرفية" في مجال التكنولوجيا إلى "تقنيات التفكير" التي يمكنها حل المشكلات بشكل حتمي، إما عن طريق اختيار المستخدم أو الأتمتة. إن شبكة Linksys المعرفية في المرحلة الأولى من تنفيذها، والتي تم تطويرها بالكامل بناءً على مدخلات المستخدم وملاحظاته، تركز على اختيار المستخدم لما يلي:



إعداد فائق السرعة لنظام WiFi متعدد الشبكات (ما يصل إلى 3 عقد مكتملة في أقل من 10 دقائق)*

طوبولوجيا شبكة WiFi Mesh التي يمكن للمستخدم اختيارها لمنزله أو مكتبه الصغير (اتصال مباشر لعقدة الشبكة بجهاز التوجيه أو اتصال سلسلة Daisy-Chain لعقدة الشبكة بجهاز التوجيه) وضع تشغيل شبكة WiFi Mesh الذي يمكن للمستخدم تحديده لمنزله أو مكتبه الصغير (العمل التعاوني أو البث أو الألعاب أو إنترنت الأشياء (IoT))

سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من Linksys Cognitive Mesh بحلول نهاية هذا العام التقويمي، وهي مصممة خصيصًا للمنتجات التي تستخدم منصات Qualcomm®‎ Immersive Home وQualcomm®‎ Networking Pro Series التي يمكن أن تعمل في نطاقات WiFi بترددات 2.4 جيجا هرتز و5.0 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز. ليس المقصود من Cognitive Mesh لدى Linksys أن تتفاعل مع شبكة Linksys Intelligent Mesh وينبغي ألا يتم دمجها في الشبكة المتداخلة نفسها. والمرحلة الثانية من اCognitive Mesh لدى Linksys قيد التطوير حاليًا وتتضمن طرقًا جديدة حاصلة على براءة اختراع لتقليل تكلفة تشغيل نظام WiFi Mesh بالكامل بالإضافة إلى التحسين التلقائي لأوضاع تشغيله.

وقال Timothy Tsai، مدير تطوير المنتجات في Linksys: "سرعان ما أصبحت أنظمة WiFi المتداخلة سائدة في الشبكات المنزلية وشبكات المكاتب الصغيرة. ولهندسة البساطة اللازمة لنجاح الشبكات من هذا النوع، كان لا بد من إلغاء الأساليب شبه الثابتة التي كانت تستخدم في الماضي لصالح التقنيات المعرفية أو التفكيرية في الوقت الفعلي تقريبًا والتي تضع معايير جديدة للحاضر وترسم ملامح جديدة للمستقبل."

معلومات عن Linksys

"في Linksys، نضع تصاميم تضمن السلاسة، بحيث لا تواجه التعقيد مطلقًا." Linksys علامة تجارية مميزة تحتفل بمرور 35 عامًا على ابتكارها في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. تعد Linksys صاحبة العديد من المنتجات الرائدة في الصناعة، كما أنها تتمتع بخبرة مثبتة في تقديم منتجات بسيطة وسريعة وموثوق بها وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث "لا توجد أقسام تكنولوجيا معلومات".

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تعد منصات Qualcomm Immersive Home Platform وQualcomm Networking Pro Series من منتجات شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.

*قد تختلف أوقات الإعداد لشبكتك المنزلية الفريدة.

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