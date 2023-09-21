Linksys تعلن عن الخطوة التالية في تحسين شبكات Wifi المنزلية وفي المكاتب الصغيرة
التاريخ
9/21/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت ® Linksys ، وهي شركة مميزة للاتصالات المنزلية والمكاتب الصغيرة، في بيان توجيهي، عن قدرتها الجديدة على إنتاج "Cognitive Mesh" (الشبكة المعرفية) التي يتم شحنها حاليًا في Velop Pro 6E وفي الأشهر المقبلة في Velop Pro 7، وVelop Micro Router 6، وVelop Micro Mesh 6 .
يشير مصطلح "المعرفية" في مجال التكنولوجيا إلى "تقنيات التفكير" التي يمكنها حل المشكلات بشكل حتمي، إما عن طريق اختيار المستخدم أو الأتمتة. إن شبكة Linksys المعرفية في المرحلة الأولى من تنفيذها، والتي تم تطويرها بالكامل بناءً على مدخلات المستخدم وملاحظاته، تركز على اختيار المستخدم لما يلي:
إعداد فائق السرعة لنظام WiFi متعدد الشبكات (ما يصل إلى 3 عقد مكتملة في أقل من 10 دقائق)*
طوبولوجيا شبكة WiFi Mesh التي يمكن للمستخدم اختيارها لمنزله أو مكتبه الصغير (اتصال مباشر لعقدة الشبكة بجهاز التوجيه أو اتصال سلسلة Daisy-Chain لعقدة الشبكة بجهاز التوجيه)
وضع تشغيل شبكة WiFi Mesh الذي يمكن للمستخدم تحديده لمنزله أو مكتبه الصغير (العمل التعاوني أو البث أو الألعاب أو إنترنت الأشياء (IoT))
سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من Linksys Cognitive Mesh بحلول نهاية هذا العام التقويمي، وهي مصممة خصيصًا للمنتجات التي تستخدم منصات Qualcomm® Immersive Home وQualcomm® Networking Pro Series التي يمكن أن تعمل في نطاقات WiFi بترددات 2.4 جيجا هرتز و5.0 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز. ليس المقصود من Cognitive Mesh لدى Linksys أن تتفاعل مع شبكة Linksys Intelligent Mesh وينبغي ألا يتم دمجها في الشبكة المتداخلة نفسها. والمرحلة الثانية من اCognitive Mesh لدى Linksys قيد التطوير حاليًا وتتضمن طرقًا جديدة حاصلة على براءة اختراع لتقليل تكلفة تشغيل نظام WiFi Mesh بالكامل بالإضافة إلى التحسين التلقائي لأوضاع تشغيله.
وقال Timothy Tsai، مدير تطوير المنتجات في Linksys: "سرعان ما أصبحت أنظمة WiFi المتداخلة سائدة في الشبكات المنزلية وشبكات المكاتب الصغيرة. ولهندسة البساطة اللازمة لنجاح الشبكات من هذا النوع، كان لا بد من إلغاء الأساليب شبه الثابتة التي كانت تستخدم في الماضي لصالح التقنيات المعرفية أو التفكيرية في الوقت الفعلي تقريبًا والتي تضع معايير جديدة للحاضر وترسم ملامح جديدة للمستقبل."
معلومات عن Linksys
"في Linksys، نضع تصاميم تضمن السلاسة، بحيث لا تواجه التعقيد مطلقًا." Linksys علامة تجارية مميزة تحتفل بمرور 35 عامًا على ابتكارها في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. تعد Linksys صاحبة العديد من المنتجات الرائدة في الصناعة، كما أنها تتمتع بخبرة مثبتة في تقديم منتجات بسيطة وسريعة وموثوق بها وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث "لا توجد أقسام تكنولوجيا معلومات".
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تعد منصات Qualcomm Immersive Home Platform وQualcomm Networking Pro Series من منتجات شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.
*قد تختلف أوقات الإعداد لشبكتك المنزلية الفريدة.
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