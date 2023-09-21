تواصل FEELM وaroma King مد نفوذهما العالمي مع الابتكارات الرائدة

تواصل FEELM وaroma King مد نفوذهما العالمي مع الابتكارات الرائدة
التاريخ
9/21/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت Aroma King، الشركة الرائدة في مجال السجائر الإلكترونية المشهورة في بولندا، عن أحدث منتجاتها التي تستخدم لمرة واحدة: Cosmic Max، الأمر الذي يساعدها في مد نفوذها في أوروبا.
منذ عام 2020، تركت Aroma King بصمتها المميزة في مجال صناعة السجائر الإلكترونية في أوروبا، فقد اكتسب منتجها Cosmic Max زخمًا في الأسواق الأوروبية، ومنها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا، إضافةً إلى ذلك، يوشك المنتج الرئيسي للعلامة التجارية، Cosmic Box، على الصدور في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.
يعتمد Cosmic Max الرائد على تقنية FEELM Max، وهي أول تقنية للفائف السيراميك التي تستخدم لمرة واحدة، ويمتاز بتوفيره أكثر من 800 نفثة مع 2 مل من السائل الإلكتروني، على حين لا توفر معظم المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة المتاحة في الأسواق إلا ما يصل إلى 600 نفثة، وبهذا فإنه يسطر معيارًا جديدًا في الصناعة في مناطق TPD. إضافةً إلى ذلك، يقدم هذا التطور التكنولوجي بديلاً متميزًا للعديد من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة المدعومة بتكنولوجيا لفائف القطن.
في ظل زيادة عدد النفثات بنسبة 30% المتأتية من 2 مل من السائل الإلكتروني مقارنة بالمنتجات المنافسة، يضع Cosmic Max معيارًا صناعيًا جديدًا. وثمة ميزة أخرى للفافة السيراميك وهي أنها تساعد على منح نكهة ثابتة بنسبة تتعدى 95%. وعليه، فإن هذه الميزات، بالإضافة إلى خزان السائل الإلكتروني الشفاف المميز للجهاز، لا تدرأ المخاوف المتعلقة بالسائل الإلكتروني فحسب، بل تعزز أيضًا عامل الجاذبية البصرية. وبالحديث عن تأثيرها الإيجابي على الصناعة، تفخر Aroma King بحصولها على لقب "رائدة الصناعة" ضمن 2023 Vapouround Awards.
يتمتع Cosmic Max بتصميم أسطواني أنيق، ويقدم مجموعة من النكهات المميزة عددها 15 من شأنها إثراء السوق الأوروبية. وقد جاءت تعليقات العملاء إيجابية إلى حد كبير، ومن أبرزها، "انسيابي" و"متسق" و"نكهة ذات مذاق خاص".
علاوةً على ذلك، من المقرر أن يتوفر Cosmic Box المرتقب ذو التصميم الفريد في الأسواق العالمية ومن ضمنها، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في الشهور المقبلة.
Aroma King
تأسست AROMA KING في عام 2020، واكتسبت شهرتها من إنتاجها أجهزة سجائر إلكترونية تستخدم لمرة واحدة، والتي تم تصميمها بعناية شديدة لتناسب البالغين الذين يفضلون استخدام السجائر الإلكترونية الأكثر تقدمًا. وفي ظل اكتشاف المزيد من مدخني السجائر الإلكترونية أن السيجارة الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة توفر تجربة مذهلة، نريد أن نقدم لهم سيجارة إلكترونية ذات مذاق رائع وعملية وسهلة الاستخدام ومناسبة للميزانية لا مثيل لها بين المنافسين.
عن FEELM
تعد FEELM شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول أجهزة السجائر الإلكترونية المغلقة كما أنها علامة تجارية بارزة في مجال التكنولوجيا تعمل تحت مظلة SMOORE. واستنادًا إلى تكنولوجيا تسخين لفائف السيراميك الرائدة عالميًا، تجمع الشركة بين تكنولوجيا تنقيح النكهة الأصلية والتكنولوجيا الإلكترونية المبتكرة، مما يفضي إلى تجربة تدخين إلكتروني فائقة الإحساس والتميز.
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