تواصل FEELM وaroma King مد نفوذهما العالمي مع الابتكارات الرائدة

منذ عام 2020، تركت Aroma King بصمتها المميزة في مجال صناعة السجائر الإلكترونية في أوروبا، فقد اكتسب منتجها Cosmic Max زخمًا في الأسواق الأوروبية، ومنها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا، إضافةً إلى ذلك، يوشك المنتج الرئيسي للعلامة التجارية، Cosmic Box، على الصدور في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

يعتمد Cosmic Max الرائد على تقنية FEELM Max، وهي أول تقنية للفائف السيراميك التي تستخدم لمرة واحدة، ويمتاز بتوفيره أكثر من 800 نفثة مع 2 مل من السائل الإلكتروني، على حين لا توفر معظم المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة المتاحة في الأسواق إلا ما يصل إلى 600 نفثة، وبهذا فإنه يسطر معيارًا جديدًا في الصناعة في مناطق TPD. إضافةً إلى ذلك، يقدم هذا التطور التكنولوجي بديلاً متميزًا للعديد من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة المدعومة بتكنولوجيا لفائف القطن.

في ظل زيادة عدد النفثات بنسبة 30% المتأتية من 2 مل من السائل الإلكتروني مقارنة بالمنتجات المنافسة، يضع Cosmic Max معيارًا صناعيًا جديدًا. وثمة ميزة أخرى للفافة السيراميك وهي أنها تساعد على منح نكهة ثابتة بنسبة تتعدى 95%. وعليه، فإن هذه الميزات، بالإضافة إلى خزان السائل الإلكتروني الشفاف المميز للجهاز، لا تدرأ المخاوف المتعلقة بالسائل الإلكتروني فحسب، بل تعزز أيضًا عامل الجاذبية البصرية. وبالحديث عن تأثيرها الإيجابي على الصناعة، تفخر Aroma King بحصولها على لقب "رائدة الصناعة" ضمن 2023 Vapouround Awards.

يتمتع Cosmic Max بتصميم أسطواني أنيق، ويقدم مجموعة من النكهات المميزة عددها 15 من شأنها إثراء السوق الأوروبية. وقد جاءت تعليقات العملاء إيجابية إلى حد كبير، ومن أبرزها، "انسيابي" و"متسق" و"نكهة ذات مذاق خاص".

علاوةً على ذلك، من المقرر أن يتوفر Cosmic Box المرتقب ذو التصميم الفريد في الأسواق العالمية ومن ضمنها، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في الشهور المقبلة.

Aroma King

تأسست AROMA KING في عام 2020، واكتسبت شهرتها من إنتاجها أجهزة سجائر إلكترونية تستخدم لمرة واحدة، والتي تم تصميمها بعناية شديدة لتناسب البالغين الذين يفضلون استخدام السجائر الإلكترونية الأكثر تقدمًا. وفي ظل اكتشاف المزيد من مدخني السجائر الإلكترونية أن السيجارة الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة توفر تجربة مذهلة، نريد أن نقدم لهم سيجارة إلكترونية ذات مذاق رائع وعملية وسهلة الاستخدام ومناسبة للميزانية لا مثيل لها بين المنافسين.

عن FEELM

تعد FEELM شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول أجهزة السجائر الإلكترونية المغلقة كما أنها علامة تجارية بارزة في مجال التكنولوجيا تعمل تحت مظلة SMOORE. واستنادًا إلى تكنولوجيا تسخين لفائف السيراميك الرائدة عالميًا، تجمع الشركة بين تكنولوجيا تنقيح النكهة الأصلية والتكنولوجيا الإلكترونية المبتكرة، مما يفضي إلى تجربة تدخين إلكتروني فائقة الإحساس والتميز.

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