شركة AVEVA تعلن عن انضمام مديرين غير تنفيذيين جدد إلى مجلس إدارتها

شركة AVEVA تعلن عن انضمام مديرين غير تنفيذيين جدد إلى مجلس إدارتها
التاريخ
9/21/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة AVEVA ، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات الصناعية، اليوم عن تعيين مديرين غير تنفيذيين جدد في مجلس إدارتها في شهر سبتمبر الجاري. وتأتي هذه التعيينات في أعقاب الوقت الذي تعزز فيه الشركة تركيزها على الانتقال إلى البرمجيات كخدمة (SaaS) والتوسُّع في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.
تُعدَّ الدكتورة Yanbing Li إحدى الرائدات العالمية في مجال الأعمال والتكنولوجيا وتتمتع بخبرة واسعة في تصميم المنتجات الرائدة في السوق والشركات التي تنمو بشكلٍ فائق، والتي تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي. وقد قادت الدكتورة التي لها باع كبير في عالم التكنولوجيا والهندسة العمليات التجارية الدولية واسعة النطاق. كما تتمتع بخبرة في التجارة السحابية وبرامج المؤسسات وسوق البرمجيات كخدمة (SaaS) الرقمي المتطور.
Carl Bass هو الرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة برمجيات التصميم الصناعي Autodesk. وأثناء العمل في شركة Autodesk، كان له الفضل في توسيعها لتتجاوز عروض البرامج الأساسية من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير المنتجات الجديدة، مما أدى إلى الانتقال من التصميم القائم على النماذج ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. يُعدُّ Carl هو المؤسس المشارك لشركة Flying Moose وIthaca Software وBuzzsaw.
صرَّح Caspar Herzberg ، الرئيس التنفيذي لشركة AVEVA قائلاً: "يسرُّنا انضمام Yanbing Li وCarl Bass إلى مجلس إدارة شركة AVEVA. فهذا الأمر يُعدُّ نقطة فارقة في تطورنا التجاري وعملنا في قطاع البرمجيات، وستُشكِّل خبرتهما ورؤيتهما أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلينا بينما نعمل على التخطيط لاستراتيجيتنا. وأتطلع إلى العمل معهما بينما نواصل ريادة قطاع البرمجيات الذي يُمكِّن الصناعة من أن تتصدر مشهد الابتكار الرقمي."
ومن جانبه، أضاف Peter Herweck ، رئيس شركة AVEVA قائلاً: "يُمثل التوسُّع في مجلس إدارة AVEVA ليضم Yanbing Li وCarl Bass خطوة ذات أهمية بالغة بينما نعمل على تسريع استراتيجية البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاصة بشركة AVEVA والتعمُّق أكثر في الأسواق التي تشهد نموًا مرتفعًا. وإلى جانب خبرتنا الراسخة الحالية وتجربتنا في مجلس الإدارة، فإنهما يجلبان الخبرة في برامج الهندسة والتصميم، والخبرة المتمرسة في العمل في الأسواق العالمية، ولا سيما في آسيا. أتطلع إلى التعاون معهما لتحقيق نمو على مدار العقد المقبل لشركة AVEVA."
ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة AVEVA على أن تصبح الموفِّر الأول للبرمجيات كخدمة للذكاء الصناعي. يتطور أداء الشركة حاليًا لتتحول إلى نموذج أعمال قائم على الاشتراك.
ومنذ تأسيسها، تطورت AVEVA من مطور برامج تصميمات متخصِّص إلى شركة برمجيات صناعية عالمية رائدة. واليوم، تعمل برامج AVEVA على تعزيز مستويات الكفاءة وتقليل التكاليف لأكثر من 20.000 عميل حول العالم، بما في ذلك توفير التوأم الرقمي الشامل الذي يمد دورة حياة الأصول من الهندسة إلى العمليات والصيانة عبر مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم.
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نبذة عن AVEVA
AVEVA هي شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، مما يحفز الإبداع لتعزيز الاستخدام المسؤول والمعقول لموارد العالم. تُمكِّن منصَّة وتطبيقات السحابة الصناعية الآمنة للشركة الشركات من الاستفادة من قوة معلوماتها وتحسين التعاون مع العملاء والمورِّدين والشركاء.
تعتمد أكثر من 20000 مؤسسة في أكثر من 100 بلد على AVEVA لمساعدتها على توفير أساسيات الحياة: الطاقة الآمنة والموثوق بها والغذاء والأدوية والبنية الأساسية والمزيد. ومن خلال ربط الأشخاص بمعلومات موثوق بها ورؤى غنية بتقنية الذكاء الاصطناعي، تُمكِّن AVEVA فرق العمل من إجراء أعمال الهندسة بكفاءة وتحسين العمليات، مما يعزز عجلة النمو والاستدامة.
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