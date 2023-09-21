شركة AVEVA تعلن عن انضمام مديرين غير تنفيذيين جدد إلى مجلس إدارتها

تُعدَّ الدكتورة Yanbing Li إحدى الرائدات العالمية في مجال الأعمال والتكنولوجيا وتتمتع بخبرة واسعة في تصميم المنتجات الرائدة في السوق والشركات التي تنمو بشكلٍ فائق، والتي تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي. وقد قادت الدكتورة التي لها باع كبير في عالم التكنولوجيا والهندسة العمليات التجارية الدولية واسعة النطاق. كما تتمتع بخبرة في التجارة السحابية وبرامج المؤسسات وسوق البرمجيات كخدمة (SaaS) الرقمي المتطور.

Carl Bass هو الرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة برمجيات التصميم الصناعي Autodesk. وأثناء العمل في شركة Autodesk، كان له الفضل في توسيعها لتتجاوز عروض البرامج الأساسية من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير المنتجات الجديدة، مما أدى إلى الانتقال من التصميم القائم على النماذج ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. يُعدُّ Carl هو المؤسس المشارك لشركة Flying Moose وIthaca Software وBuzzsaw.

صرَّح Caspar Herzberg ، الرئيس التنفيذي لشركة AVEVA قائلاً: "يسرُّنا انضمام Yanbing Li وCarl Bass إلى مجلس إدارة شركة AVEVA. فهذا الأمر يُعدُّ نقطة فارقة في تطورنا التجاري وعملنا في قطاع البرمجيات، وستُشكِّل خبرتهما ورؤيتهما أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلينا بينما نعمل على التخطيط لاستراتيجيتنا. وأتطلع إلى العمل معهما بينما نواصل ريادة قطاع البرمجيات الذي يُمكِّن الصناعة من أن تتصدر مشهد الابتكار الرقمي."

ومن جانبه، أضاف Peter Herweck ، رئيس شركة AVEVA قائلاً: "يُمثل التوسُّع في مجلس إدارة AVEVA ليضم Yanbing Li وCarl Bass خطوة ذات أهمية بالغة بينما نعمل على تسريع استراتيجية البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاصة بشركة AVEVA والتعمُّق أكثر في الأسواق التي تشهد نموًا مرتفعًا. وإلى جانب خبرتنا الراسخة الحالية وتجربتنا في مجلس الإدارة، فإنهما يجلبان الخبرة في برامج الهندسة والتصميم، والخبرة المتمرسة في العمل في الأسواق العالمية، ولا سيما في آسيا. أتطلع إلى التعاون معهما لتحقيق نمو على مدار العقد المقبل لشركة AVEVA."

ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة AVEVA على أن تصبح الموفِّر الأول للبرمجيات كخدمة للذكاء الصناعي. يتطور أداء الشركة حاليًا لتتحول إلى نموذج أعمال قائم على الاشتراك.

ومنذ تأسيسها، تطورت AVEVA من مطور برامج تصميمات متخصِّص إلى شركة برمجيات صناعية عالمية رائدة. واليوم، تعمل برامج AVEVA على تعزيز مستويات الكفاءة وتقليل التكاليف لأكثر من 20.000 عميل حول العالم، بما في ذلك توفير التوأم الرقمي الشامل الذي يمد دورة حياة الأصول من الهندسة إلى العمليات والصيانة عبر مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم.

-النهاية-

نبذة عن AVEVA

AVEVA هي شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، مما يحفز الإبداع لتعزيز الاستخدام المسؤول والمعقول لموارد العالم. تُمكِّن منصَّة وتطبيقات السحابة الصناعية الآمنة للشركة الشركات من الاستفادة من قوة معلوماتها وتحسين التعاون مع العملاء والمورِّدين والشركاء.

تعتمد أكثر من 20000 مؤسسة في أكثر من 100 بلد على AVEVA لمساعدتها على توفير أساسيات الحياة: الطاقة الآمنة والموثوق بها والغذاء والأدوية والبنية الأساسية والمزيد. ومن خلال ربط الأشخاص بمعلومات موثوق بها ورؤى غنية بتقنية الذكاء الاصطناعي، تُمكِّن AVEVA فرق العمل من إجراء أعمال الهندسة بكفاءة وتحسين العمليات، مما يعزز عجلة النمو والاستدامة.

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