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مجلس شؤون الأسرة ومعهد الإدارة العامة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

9/21/2023 2:24:29 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع مجلس شؤون الأسرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات والمنصات الإلكترونية وتقديم الخدمات اللوجستية، وفق الخطط والمستهدفات لكلا الجانبين.
وجرت مراسم التوقيع في مقر المعهد بالرياض، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ووقعها من جانب مجلس شؤون الأسرة أمين عام المجلس الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، ومن جانب معهد الإدارة العامة نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات سعادة الدكتورة سارة العتيبي.
تأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب لرفع كفاءة رأس المال البشري، وكل ما يختص بالإسهام في التنظيم الإداري، والعمل على الدراسات المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط من خلال تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفقاً للبنود التي تمتد لثلاثة أعوام، تشمل مجالات التعاون المشترك عدة مجالات، منها التدريب والاستشارات والبحوث والتوثيق، وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة لدى الطرفين، والتعاون المشترك في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتقديم مبادرات ومشاريع تخدم الأسرة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة في المجالات ذات العلاقة.
كما تتضمن مذكرة التفاهم بين مجلس شؤون الأسرة ومعهد الإدارة العامة عقد مؤتمرات وندوات علمية وورش عمل مشتركة، والتعاون في مجالات التدريب الإلكتروني، والمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ، وتبادل المعلومات فيما يثري نطاق ومجالات المذكرة.

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