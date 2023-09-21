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باستخدام الذكاء الاصطناعي..قوقل تطور أداة لتحديد الجينات المسببة للأمراض

9/21/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعين شركة "ديب مايند"، التابعة لشركة قوقل، بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحديد التغيرات التي تطرأ على الحمض النووي لدى البشر وتسبب الأمراض.
ويعتقد العلماء أنهم نجحوا في تحديد 89 في المئة من جميع التغيرات الجينية الرئيسية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تعزيزعمليات تشخيص الأمراض والمساعدة في البحث عن علاجات أفضل.
وقال العالم البارز إيوان بيرني، نائب المدير العام للمختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية، لبي بي سي نيوز إن هذا العمل يعد "تقدما كبيرا".
وأضاف: "سيساعد ذلك العلماء الذين يجرون تجارب عملية في تحديد أولويات البحث بغية رصد المناطق التي يمكن أن تسبب بمرض".
وتعمل هذه التقنية عن طريق التحقق من ترتيب المكونات في شرائط الحمض النووي لدى البشر.
وتحتوي جميع الكائنات الحية على حمض نووي، وهو يتألف من أربع تجمعات من المواد الكيمياوية تسمى الأدينين (A)، والسيتوزين (C)، والغوانين (G)، والثايمين (T) .
وفي حالة البشر، عندما يتطور الجنين، يجري قراءة ترتيب هذه الحروف لإنتاج البروتينات، وهي اللبنات الأساسية للخلايا والأنسجة التي تشكل أجزاء مختلفة من الجسم.
بيد أنه في حالة وجود ترتيب خطأ لهذه الحروف، ربما بسبب خلل وراثي، فإن خلايا الجسم وأنسجته لا تتكون بشكل صحيح، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض.
وكانت تقنية الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "ديب مايند"، قد نجحت، في العام الماضي، في تحديد شكل جميع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان تقريبا.
ويمكن للنظام الجديد، الذي يطلق عليه اسم "ألفاميسينس"، معرفة إذا كانت الحروف الموجودة في الحمض النووي ستنتج الشكل الصحيح أم لا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فينظر إليه على أنه مسبب محتمل للمرض.
ويمتلك علماء الأمراض الوراثية، في الوقت الراهن، معرفة محدودة إلى حد ما بشأن مناطق الحمض النووي لدى البشر التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض، واستطاعو تصنيف 0.1 في المئة من تغيرات الحروف أو الطفرات على أنها حميدة أو مسببة للأمراض.
وقال بوشميت كوهلي، من شركة "ديب مايند" التابعة لقوقل، إن النموذج الجديد رفع هذه النسبة إلى 89%.
وأضاف أنه يتعين على العلماء في الوقت الراهن تحديد المناطق التي يحتمل أن تسبب الأمراض عبر مليارات من وحدات البناء الكيمياوية التي تشكل الحمض النووي، بين أن الوضع تغير الآن.
وقال كوهلي: "يستطيع العلماء حاليا تركيز جهودهم على المناطق الجديدة التي لم يكونوا على علم بها والتي أبرزناها على أنها مسببات محتملة للأمراض".
وخضعت البحوث الجديدة، المنشورة في مجلة "ساينس" المعنية بالشؤون العلمية، لاختبار أجرته مؤسسة "جينوميكس إنجلاند"، التي تتعاون من هيئة التأمين الصحي البريطانية.
وقالت إلين توماس، نائبة كبير المسؤولين الطبيين مؤسسة "جينوميكس إنجلاند"، إن الخدمة الصحية ستكون من بين أولى المؤسسات التي ستستفيد من التطور الجديد.
وأضافت: "الأداة الجديدة تقدم منظورا جديدا للبيانات.
وستساعد العلماء الذين يجرون تجارب عملية في فهم البيانات الوراثية، على نحو يحقق فائدة للمرضى والفرق الطبية".
وقال بيرني إنه يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بدور بارز في البيولوجيا الجزيئية وعلوم الحياة.

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