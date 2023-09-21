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27.3% زيادة بأقساط تأمين المركبات بعد ارتفاع الأسعار

9/21/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي صافي أقساط تأمين المركبات للأعوام من 2013 إلى 2022 نحو 86.6 مليار ريال بحسب البنك المركزي السعودي، حيث ارتفعت أقساط التأمين خلال عام بنسبة 27.3%، مرتفعة من 7.7 مليارات ريال في 2021 إلى 9.8 مليارات ريال في 2022، وهي نسبة الارتفاع الأعلى خلال خمس السنوات الأخيرة، ويشكل قطاع التأمين على المركبات أحد أهم القطاعات الفرعية للتأمين في المملكة، ويشرف البنك المركزي السعودي على القطاع ويراقبه.
اختلاف القيمة
واختلفت قيمة أقساط تأمين المركبات على مدار الأعوام السابقة، حيث بلغ أعلاها في 2016 بواقع 10.7 مليارات ريال، يليها في عام 2017 بقيمة 10.4 مليارات ريال، ثم 2015 بواقع 9.9 مليارات ريال، ثم 2022 بـ9.8 مليارات ريال، ثم 2018 بـ8.8 مليارات ريال، ثم في 2020 و2021 بواقع 7.7 مليارات ريال لكل منهما، ثم في عام 2014 بواقع 7.6 مليارات ريال ثم في عام 2013 بواقع 5.9 مليارات ريال.
أسباب الارتفاع
لكن خدمات التأمين في السعودية شهدت زيادات كبيرة مع بداية عام 2023 وصلت حجمها إلى 260% بالمقارنة بالعام الماضي وذلك بعد احتساب خصم الولاء.
ووصلت قيمة التأمين الشامل لبعض السيارات في السعودية إلى 14 ألف ريال في العام الحالي، ووصلت قيمة التأمين الشامل على المركبات الفاخرة إلى 30 ألف ريال.
كما بلغت قيمة التأمين الشامل على المركبة في حدود 3500 ريال، ووصلت قيمة أسعار التأمين ضد الغير من 800 إلى 2200 ريال بحجم زيادات نسبتها 175%.
ويرجع سبب زيادة أسعار تأمين المركبات إلى ارتفاع أعداد الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
كما أن الحوادث والمخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة أو قطع الإشارة الحمراء لهما تأثير على سعر تأمين السيارة في البوليصة، لأن شركات التأمين تعتبر سجل حوادث السائق واحدا من أهم المعايير الأساسية لتحديد قيمة وثيقة التأمين، إضافة إلى أن زيادة تكاليف المطالبات بالمقارنة مع قيمة أقساط الاكتتاب في الوثائق، تمثل أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر بوليصة تأمين السيارات.
التزام السائقين
ومن أهم الحلول هو التزام السائقين بقواعد السلامة المرورية، وتفعيل دور شركات التأمين في منح خصومات لمن ليس لديهم مطالبات، وبرمجة الإشارات المرورية لسلاسة وانسياب الحركة المرورية، والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة النقل والبلديات لإعادة تصميم وهندسة الطرق خصوصا المخارج والمداخل للحد والتقليل من احتمالية الحوادث وتلافيها، مما سينعكس إيجابا على أسعار تأمين المركبات بالانخفاض.
Asf
قيمة أقساط تأمين المركبات:
2013 5.9 مليارات ريال
2014 7.6 مليارات ريال
2015 9.9 مليارات ريال
2016 10.7 مليارات ريال
2017 10.4 مليارات ريال
2018 8.8 مليارات ريال
2019 8.1 مليارات ريال
2020 7.7 مليارات ريال
2021 7.7 مليارات ريال
2022 9.8 مليارات ريال

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