27.3% زيادة بأقساط تأمين المركبات بعد ارتفاع الأسعار

27.3% زيادة بأقساط تأمين المركبات بعد ارتفاع الأسعار
التاريخ
9/21/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي صافي أقساط تأمين المركبات للأعوام من 2013 إلى 2022 نحو 86.6 مليار ريال بحسب البنك المركزي السعودي، حيث ارتفعت أقساط التأمين خلال عام بنسبة 27.3%، مرتفعة من 7.7 مليارات ريال في 2021 إلى 9.8 مليارات ريال في 2022، وهي نسبة الارتفاع الأعلى خلال خمس السنوات الأخيرة، ويشكل قطاع التأمين على المركبات أحد أهم القطاعات الفرعية للتأمين في المملكة، ويشرف البنك المركزي السعودي على القطاع ويراقبه.
اختلاف القيمة
واختلفت قيمة أقساط تأمين المركبات على مدار الأعوام السابقة، حيث بلغ أعلاها في 2016 بواقع 10.7 مليارات ريال، يليها في عام 2017 بقيمة 10.4 مليارات ريال، ثم 2015 بواقع 9.9 مليارات ريال، ثم 2022 بـ9.8 مليارات ريال، ثم 2018 بـ8.8 مليارات ريال، ثم في 2020 و2021 بواقع 7.7 مليارات ريال لكل منهما، ثم في عام 2014 بواقع 7.6 مليارات ريال ثم في عام 2013 بواقع 5.9 مليارات ريال.
أسباب الارتفاع
لكن خدمات التأمين في السعودية شهدت زيادات كبيرة مع بداية عام 2023 وصلت حجمها إلى 260% بالمقارنة بالعام الماضي وذلك بعد احتساب خصم الولاء.
ووصلت قيمة التأمين الشامل لبعض السيارات في السعودية إلى 14 ألف ريال في العام الحالي، ووصلت قيمة التأمين الشامل على المركبات الفاخرة إلى 30 ألف ريال.
كما بلغت قيمة التأمين الشامل على المركبة في حدود 3500 ريال، ووصلت قيمة أسعار التأمين ضد الغير من 800 إلى 2200 ريال بحجم زيادات نسبتها 175%.
ويرجع سبب زيادة أسعار تأمين المركبات إلى ارتفاع أعداد الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
كما أن الحوادث والمخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة أو قطع الإشارة الحمراء لهما تأثير على سعر تأمين السيارة في البوليصة، لأن شركات التأمين تعتبر سجل حوادث السائق واحدا من أهم المعايير الأساسية لتحديد قيمة وثيقة التأمين، إضافة إلى أن زيادة تكاليف المطالبات بالمقارنة مع قيمة أقساط الاكتتاب في الوثائق، تمثل أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر بوليصة تأمين السيارات.
التزام السائقين
ومن أهم الحلول هو التزام السائقين بقواعد السلامة المرورية، وتفعيل دور شركات التأمين في منح خصومات لمن ليس لديهم مطالبات، وبرمجة الإشارات المرورية لسلاسة وانسياب الحركة المرورية، والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة النقل والبلديات لإعادة تصميم وهندسة الطرق خصوصا المخارج والمداخل للحد والتقليل من احتمالية الحوادث وتلافيها، مما سينعكس إيجابا على أسعار تأمين المركبات بالانخفاض.
Asf
قيمة أقساط تأمين المركبات:
2013 5.9 مليارات ريال
2014 7.6 مليارات ريال
2015 9.9 مليارات ريال
2016 10.7 مليارات ريال
2017 10.4 مليارات ريال
2018 8.8 مليارات ريال
2019 8.1 مليارات ريال
2020 7.7 مليارات ريال
2021 7.7 مليارات ريال
2022 9.8 مليارات ريال
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