Thursday, 21 September 2023 11:21 GMT

توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة

9/21/2023 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير لوكالة ((بلومبرج)) أن يحجم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية في 2023، ويترك الباب مفتوحا أمام هذه الزيادة في نوفمبر المقبل.
وقالت الوكالة: ((مع بقاء التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% والنمو الاقتصادي القوي، فمن المحتمل أن ينحاز المسؤولون في اجتماعهم يومي 19 و20 سبتمبر 2023 نحو سياسة أكثر صرامة مع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة)).
ونقلت الوكالة عن كبرى المصارف الأمريكية أن الفدرالي الأمريكي سيتوقف بشكل مؤقت عن رفع سعر الفائدة.

MENAFN21092023000089011017ID1107115149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث