توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة

توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة
التاريخ
9/21/2023 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير لوكالة ((بلومبرج)) أن يحجم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية في 2023، ويترك الباب مفتوحا أمام هذه الزيادة في نوفمبر المقبل.
وقالت الوكالة: ((مع بقاء التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% والنمو الاقتصادي القوي، فمن المحتمل أن ينحاز المسؤولون في اجتماعهم يومي 19 و20 سبتمبر 2023 نحو سياسة أكثر صرامة مع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة)).
ونقلت الوكالة عن كبرى المصارف الأمريكية أن الفدرالي الأمريكي سيتوقف بشكل مؤقت عن رفع سعر الفائدة.
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