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53 سفينة تنقل 11 مليار طن من البضائع سنويا بالمملكة

9/21/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد السفن العاملة بقطاع النقل البحري بالمملكة 53 سفينة تنقل 11 مليار طن من البضائع سنويا عبر 150 دولة.
وأشار مدير مجموعة سيتريد ماريتايم كريس مورلي المنظم الرئيسي للمؤتمر السعودي البحري، والذي ترعاه وزارة النقل خلال كلمة لها بالمؤتمر إلى أن المملكة سجلت أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري في عام 2021، وجاءت في المرتبة 20 عالميا في صناعة النقل البحري. وشهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري في المملكة العربية السعودية، حيث تضاعف حجمه، ما يجعل المملكة شريكا قويا وواعدا للتجارة الإقليمية والعالمية.
وشهدت فعاليات اليوم الأول حضورا واسعا للجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء من حول العالم الذين ناقشوا عددا من الموضوعات المهمة للقطاع البحري.
ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسات نقاشية حول تحول الطاقة واستراتيجية الاستدامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تركز المملكة بشكل أكبر على تطوير اقتصاد الكربون الدائري والذي يسعى بشكل أساسي إلى تقليل استخدام الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره وإزالته من قطاع الهيدروكربون.
وحددت أرامكو السعودية هدفها الخاص بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، أي قبل 10 سنوات من التاريخ الذي حددته المملكة، وقد نشرت أرامكو مؤخرًا تقريرها للاستدامة، والذي يوضح خططها لتحقيق النطاقين 1 و2 من انبعاثات الغازات الدفيئة عبر الأصول المملوكة بالكامل للشركة بحلول عام 2050، ويشمل ذلك التقاط واستخدام وتخزين 11 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، وإنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، وخفض كثافة الكربون في عمليات الإنتاج بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2035. كما تهدف الشركة إلى إنتاج 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء سنويًا بحلول عام 2030. ويستمر العمل أيضًا في مشروع الهيدروجين والأمونيا الأخضر في ((نيوم))، والذي يُنظر إليه على أنه معيار مستقبلي للمنطقة وخارجها نظرًا لحجمه وإنتاجه المشترك، حيث تبلغ قيمة المشروع 54 مليار دولار.

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