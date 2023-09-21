Thursday, 21 September 2023 11:20 GMT

سدايا تطلق داتاثون البيانات المفتوحة لتطوير المواهب في مجالات علوم البيانات

9/21/2023 2:24:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مبادرة "داتاثون البيانات المفتوحة" الذي يهدف إلى تطوير المواهب والمهارات في مجالات علوم البيانات في المملكة وتعزيز الابتكار من خلال تشجيع المشاركين لإيجاد حلول لتحديات واقعية باستخدام البيانات المفتوحة.
ويبدأ التسجيل في الداتاثون اعتبارًا من اليوم حتى 30 سبتمبر 2023، مستهدفًا تسجيل 200 طالب وطالبة، وروّاد الأعمال والخريجين من التخصصات ذات العلاقة بالبيانات محليا ودوليا.
ومن المقرر أن يبدأ الداتاثون خلال الفترة من 26 - 28 أكتوبر حضوريًا في مدينة الرياض؛ فيما يُشترط التأهل إلى داتاثون البيانات المفتوحة أن لايقل عمر المتقدم عن سن 18 عامًا، ولديه خبرة أو معرفة في مجال ولغات البرمجة، ويجيد اللغة الإنجليزية.
ودعت سدايا الراغبين في التسجيل لداتاثون البيانات المفتوحة إلى زيارة صفحة التسجيل عبر الرابط .
ويأتي إطلاق داتاثون البيانات المفتوحة في إطار جهود "سدايا" نحو رفع الوعي بمجالات البيانات الذكاء الاصطناعي لبناء القدرات البشرية وتعزيز مساهمة أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

MENAFN21092023000089011017ID1107115146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث