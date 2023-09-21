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الإعلان عن آلية اختيار المشاركين في أشواط كأس العلا للهجن 2024

9/21/2023 2:24:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العلا للهجن عن آلية اختيار المشاركين في أشواط كأس العلا للهجن 2024، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.
واشترطت اللجنة للمشاركة أن تكون الهجن من أصحاب المراكز الخمسة في أشواط الرموز (مفتوح - عام) بجميع فئاتها في كل من جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن 2023- 2024، ومهرجان ولي العهد للهجن 2023، وكأس الاتحاد السعودي للهجن 2023، وكأس الأولمبية السعودية للهجن 2023، وكأس وزارة الرياضة للهجن 2023 .
وبيَّنت اللجنة أن سباق كأس العلا للهجن؛ يهدف إلى تسليط الضوء على رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العلا منذ القدم، مع إبراز الاهتمام والتطور الذي تحظى به رياضة الهجن، والتأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن والهيئة الملكية للعلا قد أطلقا كأس العلا للهجن في نسخته الأولى في شهر مارس الماضي، والذي اختتم بنجاح باهر، وبجوائز مالية تجاوزت الـ 80 مليون ريال.

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