الإعلان عن آلية اختيار المشاركين في أشواط كأس العلا للهجن 2024

الإعلان عن آلية اختيار المشاركين في أشواط كأس العلا للهجن 2024
التاريخ
9/21/2023 2:24:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العلا للهجن عن آلية اختيار المشاركين في أشواط كأس العلا للهجن 2024، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.
واشترطت اللجنة للمشاركة أن تكون الهجن من أصحاب المراكز الخمسة في أشواط الرموز (مفتوح - عام) بجميع فئاتها في كل من جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن 2023- 2024، ومهرجان ولي العهد للهجن 2023، وكأس الاتحاد السعودي للهجن 2023، وكأس الأولمبية السعودية للهجن 2023، وكأس وزارة الرياضة للهجن 2023 .
وبيَّنت اللجنة أن سباق كأس العلا للهجن؛ يهدف إلى تسليط الضوء على رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العلا منذ القدم، مع إبراز الاهتمام والتطور الذي تحظى به رياضة الهجن، والتأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن والهيئة الملكية للعلا قد أطلقا كأس العلا للهجن في نسخته الأولى في شهر مارس الماضي، والذي اختتم بنجاح باهر، وبجوائز مالية تجاوزت الـ 80 مليون ريال.
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