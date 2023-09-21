سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات الأسبوع بخسارة 112 نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات الأسبوع بخسارة 112 نقطة
التاريخ
9/21/2023 2:24:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس باللون الأحمر خاسرا 112 نقطة عند مستوى 10949 نقطة، بتداولات بلغت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 60 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 155شركة على تراجع.
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