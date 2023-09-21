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سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات الأسبوع بخسارة 112 نقطة

9/21/2023 2:24:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس باللون الأحمر خاسرا 112 نقطة عند مستوى 10949 نقطة، بتداولات بلغت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 60 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 155شركة على تراجع.

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