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عقد لإنشاء مصنع لقاحات في سدير باستثمارات 500 مليون ريال

9/21/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Al Watan) استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" شركة "لقاح" للصناعة الوطنية، لإقامة مصنع لها في مدينة سدير للصناعة والأعمال بحجم استثمارات 500 مليون ريال تعزيزا لمنظومة الأمن الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في المملكة.
ويوفر المصنع الذي يأتي على مساحة 42 ألف متر مربع نحو 150 وظيفة جديدة، ويستهدف تحقيق نسبة صادرات تصل إلى 20 % من منتجات لقاحات فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكوفيد - 19، والجدري المائي، والروتا إلى جانب لقاحات المكورات الرئوية، والسحائية في ظل ما تحظى به الصادرات السعودية من الصناعات الدوائية من طلب قوي على المستويين الخليجي والإقليمي.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة لقاح للصناعة الدكتور خالد الموسى، أن نقل التقنية وتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الأساسية تعد من ركائز الأمن الدوائي وأحد مستهدفات استراتيجية التطلعات والأوليات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، مشيرا إلى الخبرة والمعرفة التي يمتلكها مؤسسو المشروع لتوطين هذا النوع من الصناعات ذات القيمة المضافة وذلك بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة.

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