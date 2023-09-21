عقد لإنشاء مصنع لقاحات في سدير باستثمارات 500 مليون ريال

عقد لإنشاء مصنع لقاحات في سدير باستثمارات 500 مليون ريال
التاريخ
9/21/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Al Watan) استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" شركة "لقاح" للصناعة الوطنية، لإقامة مصنع لها في مدينة سدير للصناعة والأعمال بحجم استثمارات 500 مليون ريال تعزيزا لمنظومة الأمن الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في المملكة.
ويوفر المصنع الذي يأتي على مساحة 42 ألف متر مربع نحو 150 وظيفة جديدة، ويستهدف تحقيق نسبة صادرات تصل إلى 20 % من منتجات لقاحات فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكوفيد - 19، والجدري المائي، والروتا إلى جانب لقاحات المكورات الرئوية، والسحائية في ظل ما تحظى به الصادرات السعودية من الصناعات الدوائية من طلب قوي على المستويين الخليجي والإقليمي.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة لقاح للصناعة الدكتور خالد الموسى، أن نقل التقنية وتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الأساسية تعد من ركائز الأمن الدوائي وأحد مستهدفات استراتيجية التطلعات والأوليات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، مشيرا إلى الخبرة والمعرفة التي يمتلكها مؤسسو المشروع لتوطين هذا النوع من الصناعات ذات القيمة المضافة وذلك بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة.
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