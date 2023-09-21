%87 من حالات التسمم الكيميائي والدوائي لسعوديين

%87 من حالات التسمم الكيميائي والدوائي لسعوديين
التاريخ
9/21/2023 2:24:17 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت حالات إصابات الذكور بالتسمم الكيميائي والدوائي حالات إصابات الإناث، واستحوذ السعوديون على النصيب الأكبر من حالات التسمم، حيث بلغ إجمالي حالات التسمم الكيميائي والدوائي للسعوديين 87% مقابل 13% للأجانب، في وقت بلغ فيه إجمالي حالات التسمم الكيميائي والدوائي 3506 حالات، منها 1981 حالة تسمم دوائي بـ57%، مقابل 1525 حالة تسمم كيميائي بـ43%.
الرياض الأكثر
كشف تقرير وزارة الصحة لحالات التسمم الكيميائي والدوائي للعام الماضي استحواذ الرياض على النصيب الأكبر من حالات التسمم، حيث بلغ إجمالي حالات التسمم الدوائي والكيميائي فيها 535 حالة بـ15%، وحلت الجوف ثانيا بإجمالي 364 حالة بـ10.38%، وجدة ثالثا بإجمالي 339 حالة بـ10%، والحدود الشمالية رابعا بإجمالي 274 حالة بـ8 %، وحائل خامسا بإجمالي 234 حالة بـ7%.
تسمم دوائي وكيميائي
تصدرت الرياض إجمالي حالات التسمم الدوائي، حيث بلغ إجمالي حالات التسمم الدوائي فيها 394 حالة بـ20%، وحلت الجوف ثانيا بإجمالي 216 حالة بـ11%، وجدة ثالثا بإجمالي 187 حالة بـ9%، والمدينة المنورة رابعا بإجمالي 154 حالة بـ8%، وحائل خامسا بإجمالي 140 حالة بـ7%. بينما سيطرت القريات على حالات التسمم الكيميائي بـ11%، وحلت جدة ثانيا بـ10%، والجوف ثالثا بـ9.70%، والحدود الشمالية رابعا بـ9.44%، والرياض خامسا بـ9.24%.
%87 لسعوديين
بلغت حالات إصابات السعوديين بالتسمم الدوائي والكيميائي 87%، وتصدرت الرياض حالات السعوديين المصابة بإجمالي 428 حالة بـ14%، والجوف ثانيا بإجمالي 358 حالة بـ12%، والقريات ثالثا بإجمالي 261 حالة بـ9%، وجدة رابعا بإجمالي 259 حالة بـ8.46%، والحدود الشمالية خامسا بإجمالي 252 حالة بـ8%.
%56 للذكور
بلغ إجمالي حالات التسمم الدوائي والكيميائي للذكور 56%، وسيطرت الرياض على حالات إصابات الذكور بالتسمم الدوائي والكيميائي، حيث بلغ إجمالي الحالات فيها 289 حالة بـ15%، والجوف ثانيا بإجمالي 224 حالة بـ11%، والقريات ثالثا بإجمالي 179 حالة بـ9.08%، وتساوت جدة والحدود الشمالية رابعا بإجمالي 174 حالة بـ9%، وحائل خامسا بإجمالي 136 حالة بـ7%.
إصابات الإناث
تصدرت الرياض إصابات الإناث بالتسمم الدوائي والكيميائي، حيث بلغ إجمالي الحالات فيها 246 حالة بـ16 %، وجدة ثانيا بإجمالي 165 حالة بـ11%، والجوف ثالثا بإجمالي 140 حالة بـ9%، والأحساء رابعا بإجمالي 112 حالة بـ7%، والحدود الشمالية خامسا بإجمالي 100 حالة بـ6.51%.
إصابات السعوديين:
الرياض:� 14 %
الجوف:� 12 %
القريات:� 9 %
جدة:�8.46 %
الحدود الشمالية:� 8 %
إصابات الذكور:
الرياض:� 15 %
الجوف:� 11 %
القريات:� 9.08 %
جدة:� 9 %
حائل:� 7 %
إصابات الإناث:
الرياض:� 16 %
جدة:� 11 %
الجوف:� 9 %
الأحساء:� 7 %
الحدود الشمالية:� 6.51 %
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