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%87 من حالات التسمم الكيميائي والدوائي لسعوديين

9/21/2023 2:24:17 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت حالات إصابات الذكور بالتسمم الكيميائي والدوائي حالات إصابات الإناث، واستحوذ السعوديون على النصيب الأكبر من حالات التسمم، حيث بلغ إجمالي حالات التسمم الكيميائي والدوائي للسعوديين 87% مقابل 13% للأجانب، في وقت بلغ فيه إجمالي حالات التسمم الكيميائي والدوائي 3506 حالات، منها 1981 حالة تسمم دوائي بـ57%، مقابل 1525 حالة تسمم كيميائي بـ43%.
الرياض الأكثر
كشف تقرير وزارة الصحة لحالات التسمم الكيميائي والدوائي للعام الماضي استحواذ الرياض على النصيب الأكبر من حالات التسمم، حيث بلغ إجمالي حالات التسمم الدوائي والكيميائي فيها 535 حالة بـ15%، وحلت الجوف ثانيا بإجمالي 364 حالة بـ10.38%، وجدة ثالثا بإجمالي 339 حالة بـ10%، والحدود الشمالية رابعا بإجمالي 274 حالة بـ8 %، وحائل خامسا بإجمالي 234 حالة بـ7%.
تسمم دوائي وكيميائي
تصدرت الرياض إجمالي حالات التسمم الدوائي، حيث بلغ إجمالي حالات التسمم الدوائي فيها 394 حالة بـ20%، وحلت الجوف ثانيا بإجمالي 216 حالة بـ11%، وجدة ثالثا بإجمالي 187 حالة بـ9%، والمدينة المنورة رابعا بإجمالي 154 حالة بـ8%، وحائل خامسا بإجمالي 140 حالة بـ7%. بينما سيطرت القريات على حالات التسمم الكيميائي بـ11%، وحلت جدة ثانيا بـ10%، والجوف ثالثا بـ9.70%، والحدود الشمالية رابعا بـ9.44%، والرياض خامسا بـ9.24%.
%87 لسعوديين
بلغت حالات إصابات السعوديين بالتسمم الدوائي والكيميائي 87%، وتصدرت الرياض حالات السعوديين المصابة بإجمالي 428 حالة بـ14%، والجوف ثانيا بإجمالي 358 حالة بـ12%، والقريات ثالثا بإجمالي 261 حالة بـ9%، وجدة رابعا بإجمالي 259 حالة بـ8.46%، والحدود الشمالية خامسا بإجمالي 252 حالة بـ8%.
%56 للذكور
بلغ إجمالي حالات التسمم الدوائي والكيميائي للذكور 56%، وسيطرت الرياض على حالات إصابات الذكور بالتسمم الدوائي والكيميائي، حيث بلغ إجمالي الحالات فيها 289 حالة بـ15%، والجوف ثانيا بإجمالي 224 حالة بـ11%، والقريات ثالثا بإجمالي 179 حالة بـ9.08%، وتساوت جدة والحدود الشمالية رابعا بإجمالي 174 حالة بـ9%، وحائل خامسا بإجمالي 136 حالة بـ7%.
إصابات الإناث
تصدرت الرياض إصابات الإناث بالتسمم الدوائي والكيميائي، حيث بلغ إجمالي الحالات فيها 246 حالة بـ16 %، وجدة ثانيا بإجمالي 165 حالة بـ11%، والجوف ثالثا بإجمالي 140 حالة بـ9%، والأحساء رابعا بإجمالي 112 حالة بـ7%، والحدود الشمالية خامسا بإجمالي 100 حالة بـ6.51%.
إصابات السعوديين:
الرياض: 14 %
الجوف: 12 %
القريات: 9 %
جدة:8.46 %
الحدود الشمالية: 8 %
إصابات الذكور:
الرياض: 15 %
الجوف: 11 %
القريات: 9.08 %
جدة: 9 %
حائل: 7 %
إصابات الإناث:
الرياض: 16 %
جدة: 11 %
الجوف: 9 %
الأحساء: 7 %
الحدود الشمالية: 6.51 %

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