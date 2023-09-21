اشتية يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا

ودعا رئيس الوزراء إلى ضغط أكبر على اسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة والتوقف عن اقتطاع الأموال بشكل غير قانوني وبدون تدقيق، مشيرا إلى أن هذه الاقتطاعات تضع الحكومة في وضع مالي صعب وتتجاوز 800 مليون دولار سنويا.

واستعرض اشتية خلال الاجتماع، الذي حضره ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، الإنجاز الكبير الحاصل في أجندة الإصلاح الوطني على مختلف الصعد، وكذلك خطة التنمية للسنوات المقبلة التي تهدف تعزيز صمود المواطنين، والعمل على توسعة القاعدة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تشريعات عصرية.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للتقرير الذي أعده البنك الدولي وعرضه في اجتماع المانحين، كوثيقة دولية هامة تعكس الوضع في فلسطين في ظل احتلال استعماري يعيق جهود البناء والتنمية.