اشتية يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا

اشتية يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا
التاريخ
9/21/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
نيويورك /PNN/ بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، اليوم الخميس، آخر التطورات السياسية والمالية في فلسطين، وذلك على هامش مشاركتهما باجتماع الدول المانحة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضغط أكبر على اسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة والتوقف عن اقتطاع الأموال بشكل غير قانوني وبدون تدقيق، مشيرا إلى أن هذه الاقتطاعات تضع الحكومة في وضع مالي صعب وتتجاوز 800 مليون دولار سنويا.
واستعرض اشتية خلال الاجتماع، الذي حضره ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، الإنجاز الكبير الحاصل في أجندة الإصلاح الوطني على مختلف الصعد، وكذلك خطة التنمية للسنوات المقبلة التي تهدف تعزيز صمود المواطنين، والعمل على توسعة القاعدة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تشريعات عصرية.
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للتقرير الذي أعده البنك الدولي وعرضه في اجتماع المانحين، كوثيقة دولية هامة تعكس الوضع في فلسطين في ظل احتلال استعماري يعيق جهود البناء والتنمية.
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