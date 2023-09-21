اشتية يدعو وفد امريكي لالزام اسرائيل بتنفيذ تعهداتها وتحميلها مسؤولية انتهاكاتها

اشتية يدعو وفد امريكي لالزام اسرائيل بتنفيذ تعهداتها وتحميلها مسؤولية انتهاكاتها
التاريخ
9/21/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
نيويورك /PNN / بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مع وفد أمريكي يترأسه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، جهود دفع العملية السياسية، على هامش مشاركته باجتماع الدول المانحة الذي عقد في مقر الامم المتحدة.
ودعا رئيس الوزراء إلى تكثيف الجهد الامريكي نحو إلزام اسرائيل بتنفيذ تعهداتها، وكذلك تحميلها مسؤولية انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وبيّن رئيس الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية من اقتحام وقتل واستيطان تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع.
ووضع رئيس الوزراء الوفد الامريكي بصورة الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية نتيجة اقتطاع الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب بشكل غير قانوني وغير خاضع للتدقيق، مشيرا إلى أن اقتطاعات الاحتلال من أموالنا تجاوزت 800 مليون دولار سنويا.
وشارك في اللقاء وزير المالية شكري بشارة والمستشار القانوني للرئيس وائل لافي، ومن الجانب الأمريكي، رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين إيمي توهل-ستول.
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