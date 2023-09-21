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اشتية يدعو وفد امريكي لالزام اسرائيل بتنفيذ تعهداتها وتحميلها مسؤولية انتهاكاتها

9/21/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN / بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مع وفد أمريكي يترأسه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، جهود دفع العملية السياسية، على هامش مشاركته باجتماع الدول المانحة الذي عقد في مقر الامم المتحدة.

ودعا رئيس الوزراء إلى تكثيف الجهد الامريكي نحو إلزام اسرائيل بتنفيذ تعهداتها، وكذلك تحميلها مسؤولية انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وبيّن رئيس الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية من اقتحام وقتل واستيطان تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع.

ووضع رئيس الوزراء الوفد الامريكي بصورة الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية نتيجة اقتطاع الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب بشكل غير قانوني وغير خاضع للتدقيق، مشيرا إلى أن اقتطاعات الاحتلال من أموالنا تجاوزت 800 مليون دولار سنويا.

وشارك في اللقاء وزير المالية شكري بشارة والمستشار القانوني للرئيس وائل لافي، ومن الجانب الأمريكي، رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين إيمي توهل-ستول.

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