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الجبهة الشعبية تعبر عن رفضها لقرارات صادرة عن داخلية غزة

9/21/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عن رفضها للقرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بشأن تنظيم الفعاليات والتجمعات العامة، والذي يتضمن اشتراطاً بحصول المؤسسات على تصريح قبل القيام بأي فعالية، وأيضاً رفض التعميم بالإيعاز للمؤسسات بضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة منها وفق الآليات المعتمدة لديها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات قطاع غزة.

ودعت الجبهة في بيان لها، الجهات المسؤولة في غزة إلى التراجع عن هذه القرارات باعتبارها انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعدياً على الحريات العامة وحق الجميع في تنظيم الفعاليات والمناسبات دون أيّة عراقيل أو تدخلات أمنية، مُعتبرةً أيضاً اشتراط التنسيق من المؤسسات مع الدوائر الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ برامجها هو تدخل غير قانوني في الشؤون الداخلية لهذه المؤسسات.

وشددت الجبهة على حق الجميع في تشكيل الجمعيات وعقد الاجتماعات العامة والمناشطات والندوات والمناسبات العامة والخاصة بحرية دون قيود أو شروط، مع أهمية احترام الضوابط والتعليمات التي أقرها القانون بالخصوص. وفق نص بيانها.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً على ضرورة أن تساهم الجهات المسؤولة في اتخاذ إجراءات وقرارات تضمن الحفاظ على استقرار وسلامة العقد الاجتماعي بين مكونات شعبنا الفلسطيني، وهو ما يتطلب منها التراجع عن أيّة إجراءات أو قرارات تفاقم معاناة شعبنا، أو تساهم في تقويض الحريات والحق في إقامة الأنشطة والاجتماعات أو منعها. كما قالت.

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