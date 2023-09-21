مستوطنون ينصبون خياما في منطقة المحمية الطبيعية شرق بيت لحم
التاريخ
9/21/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/ نصب مستوطنون، اليوم الخميس، خياما في منطقة المحمية الطبيعية شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن مجموعة من المستوطنين نصبوا عددا من الخيام، ورفعوا فوقها الأعلام الإسرائيلية، مشيرا الى أن هذا العدوان يهدف الى الاستيلاء على أراضي المحمية، وتحقيق أهداف استيطانية.
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