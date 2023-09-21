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مستوطنون ينصبون خياما في منطقة المحمية الطبيعية شرق بيت لحم

9/21/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ نصب مستوطنون، اليوم الخميس، خياما في منطقة المحمية الطبيعية شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن مجموعة من المستوطنين نصبوا عددا من الخيام، ورفعوا فوقها الأعلام الإسرائيلية، مشيرا الى أن هذا العدوان يهدف الى الاستيلاء على أراضي المحمية، وتحقيق أهداف استيطانية.

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