عباس يدعو لولا لزيارة فلسطين

ساو باولو – تلقى الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا دعوة لزيارة فلسطين. وجاءت هذه الدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع الزعيم البرازيلي ليلة الثلاثاء 19 أيلول / سبتمبر على هامش الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. (الصورة أعلاه للرئيسين البرازيلي والفلسطيني).

وقد نشرت رئاسة الجمهورية البرازيلية هذه المعلومات في بيان جاء فيه:” اغتنم الرئيس الفلسطيني هذه المناسبة لدعوة الرئيس لولا لزيارة فلسطين في الوقت الذي يراه مناسباً. علماً بأن الرئيس لولا قد قام بأول زيارة رسمية له إلى فلسطين في العام 2010 خلال نهاية ولايته الرئاسية“.

وخلال هذا اللقاء هنأ الرئيس الفلسطيني لولا على الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث انتقد لولا في خطابه نظام الحوكمة العالمي الذي لم يتمكن حتى الآن من تحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. حيث جاء في كلمته:” من المزعج أن نرى بأنه ما زال هناك نزاعات قديمة لم تحل بعد ولا تزال قائمة, وأن تهديدات جديدة تنشأ وتكتسب زخماً. ويتجلى ذلك في صعوبة ضمان إقامة دولة للشعب الفلسطيني”.



