عباس يدعو لولا لزيارة فلسطين
التاريخ
9/21/2023 2:16:19 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – تلقى الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا دعوة لزيارة فلسطين. وجاءت هذه الدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع الزعيم البرازيلي ليلة الثلاثاء 19 أيلول / سبتمبر على هامش الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. (الصورة أعلاه للرئيسين البرازيلي والفلسطيني).
وقد نشرت رئاسة الجمهورية البرازيلية هذه المعلومات في بيان جاء فيه:” اغتنم الرئيس الفلسطيني هذه المناسبة لدعوة الرئيس لولا لزيارة فلسطين في الوقت الذي يراه مناسباً. علماً بأن الرئيس لولا قد قام بأول زيارة رسمية له إلى فلسطين في العام 2010 خلال نهاية ولايته الرئاسية“.
وخلال هذا اللقاء هنأ الرئيس الفلسطيني لولا على الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث انتقد لولا في خطابه نظام الحوكمة العالمي الذي لم يتمكن حتى الآن من تحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. حيث جاء في كلمته:” من المزعج أن نرى بأنه ما زال هناك نزاعات قديمة لم تحل بعد ولا تزال قائمة, وأن تهديدات جديدة تنشأ وتكتسب زخماً. ويتجلى ذلك في صعوبة ضمان إقامة دولة للشعب الفلسطيني”.
ريكاردو ستاكرت/PR
MENAFN21092023000213011057ID1107115048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.