أتفوس، وجهة الاستثمارات العربية، تتمّم إعادة التنظيم المالي

أتفوس، وجهة الاستثمارات العربية، تتمّم إعادة التنظيم المالي
التاريخ
9/21/2023 2:16:19 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – تُعتبر شركة أتفوس إحدى أكبر شركات إنتاج الوقود الحيوي في البرازيل وأتمّت مؤخرًا عملية التنظيم القضائي للتعافي المالي كجزء من خطة تهدف من خلالها لتلقي الاستثمارات من صندوق الاستثمار الإماراتي“مبادلة كابيتال” الذي سيتستثمر بقيمة 500 مليون ريال برازيلي (ما يعادل نحو 102.86 مليون دولار أميركي) في شركة أتفوس.
انطلقت عملية التنظيم القضائي للتعافي المالي لشركة أتفوس في أيار/ مايو من عام 2019 ووصلت إلى خواتيمها بناءً على قرار المحكمة الأولى للتنظيم القضائي للإفلاس والتعافي المالي في ساو باولو التي صادقت أيضًا على ملحق أُضيف إلى خطة التعافي أتاح نظامًا جديدًا لسداد الديون أمام الموردين والبنوك.
وكانت أتفوس قد تمكنت بالفعل من تسوية 54 بالمئة من إجمالي ديونها المالية ومُدد الموعد النهائي لسداد الباقي حتى كانون الأول/ ديسمبر من عام 2042، كما ستستفيد من استثمار مبادلة لتخفض رافعتها المالية بشكل كبير لتصبح 1.4 مرة من صافي الدين فوق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، مع احتمال أن تنخفض أكثر في وقت لاحق.
وفي بيان له أفاد المدير التنفيذي لصندوق مبادلة في البرازيل سيرجيو كارنيرو إنه“بالنسبة لمبادلة كابيتال فإن النتيجة التي حققتها هذه العملية تؤكد أكثر فأكثر التزامنا بالتأثير الاجتماعي في المجتمعات التي نعمل فيها، فليس هناك أدنى شك أن الحفاظ على 10 آلاف وظيفة في شركة أتفوس لا يقتصر على تعزيز الأعمال الزراعية وتقوية الاقتصاد في مختلف المناطق، بل يتعداه إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المقاطعات التي تعمل الشركة فيها”.
أما الرئيس التنفيذي لشركة أتفوس برونو سيرابياو فقال إن“هذه لحظة مفصلية لم نكن لندركها سوى بفضل تفاني موظفينا البالغ عددهم 10 آلاف والتعاون فيما بينهم، وبفضل التعاون القائم مع عملائنا وموردينا وشركاء الأراضي والبنوك الدائنة والمجتمعات وغيرهم من أصحاب المصلحة، والأهم من ذلك كله، بفضل الثقة التي منحنا إياها صندوق مبادلة من خلال إيمانه بهدف الشركة المتمثل بإنتاج طاقة نظيفة تتقدّم بالعالم نحو الأمام وتغير حياة الناس”.
آفاق أتفوس
تُعتبر أتفوس إحدى أكبر شركات الإيثانول في البرازيل ولديها القدرة على إنتاج 2.9 مليار ليتر من الإيثانول المشتق من قصب السكر سنويًا، وتُعد أيضًا إحدى الجهات الرائدة في إصدار ائتمانات إزالة الكربون (CBIOs) في البلاد. وبحلول نهاية موسم حصاد قصب السكر الحالي ستكون شركة أتفوس قد استثمرت بقيمة 1.6 مليار ريال (ما يعادل نحو 329.14 مليون دولار أميركي) في عملياتها وزادت الاستثمارات في الابتكار والتقنيات الجديدة، ما من شأنه أن يزيد إنتاج الإيثانول الذي يتمتع بآفاق واسعة في زمن يبحث فيه العالم عن طاقة أكثر مراعاة للبيئة.
ترجمته من البرتغالية مريم موسى
من النشر/ أتفوس
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