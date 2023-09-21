أتفوس، وجهة الاستثمارات العربية، تتمّم إعادة التنظيم المالي

ساو باولو – تُعتبر شركة أتفوس إحدى أكبر شركات إنتاج الوقود الحيوي في البرازيل وأتمّت مؤخرًا عملية التنظيم القضائي للتعافي المالي كجزء من خطة تهدف من خلالها لتلقي الاستثمارات من صندوق الاستثمار الإماراتي“مبادلة كابيتال” الذي سيتستثمر بقيمة 500 مليون ريال برازيلي (ما يعادل نحو 102.86 مليون دولار أميركي) في شركة أتفوس.

انطلقت عملية التنظيم القضائي للتعافي المالي لشركة أتفوس في أيار/ مايو من عام 2019 ووصلت إلى خواتيمها بناءً على قرار المحكمة الأولى للتنظيم القضائي للإفلاس والتعافي المالي في ساو باولو التي صادقت أيضًا على ملحق أُضيف إلى خطة التعافي أتاح نظامًا جديدًا لسداد الديون أمام الموردين والبنوك.

وكانت أتفوس قد تمكنت بالفعل من تسوية 54 بالمئة من إجمالي ديونها المالية ومُدد الموعد النهائي لسداد الباقي حتى كانون الأول/ ديسمبر من عام 2042، كما ستستفيد من استثمار مبادلة لتخفض رافعتها المالية بشكل كبير لتصبح 1.4 مرة من صافي الدين فوق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، مع احتمال أن تنخفض أكثر في وقت لاحق.

وفي بيان له أفاد المدير التنفيذي لصندوق مبادلة في البرازيل سيرجيو كارنيرو إنه“بالنسبة لمبادلة كابيتال فإن النتيجة التي حققتها هذه العملية تؤكد أكثر فأكثر التزامنا بالتأثير الاجتماعي في المجتمعات التي نعمل فيها، فليس هناك أدنى شك أن الحفاظ على 10 آلاف وظيفة في شركة أتفوس لا يقتصر على تعزيز الأعمال الزراعية وتقوية الاقتصاد في مختلف المناطق، بل يتعداه إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المقاطعات التي تعمل الشركة فيها”.

أما الرئيس التنفيذي لشركة أتفوس برونو سيرابياو فقال إن“هذه لحظة مفصلية لم نكن لندركها سوى بفضل تفاني موظفينا البالغ عددهم 10 آلاف والتعاون فيما بينهم، وبفضل التعاون القائم مع عملائنا وموردينا وشركاء الأراضي والبنوك الدائنة والمجتمعات وغيرهم من أصحاب المصلحة، والأهم من ذلك كله، بفضل الثقة التي منحنا إياها صندوق مبادلة من خلال إيمانه بهدف الشركة المتمثل بإنتاج طاقة نظيفة تتقدّم بالعالم نحو الأمام وتغير حياة الناس”.

آفاق أتفوس

تُعتبر أتفوس إحدى أكبر شركات الإيثانول في البرازيل ولديها القدرة على إنتاج 2.9 مليار ليتر من الإيثانول المشتق من قصب السكر سنويًا، وتُعد أيضًا إحدى الجهات الرائدة في إصدار ائتمانات إزالة الكربون (CBIOs) في البلاد. وبحلول نهاية موسم حصاد قصب السكر الحالي ستكون شركة أتفوس قد استثمرت بقيمة 1.6 مليار ريال (ما يعادل نحو 329.14 مليون دولار أميركي) في عملياتها وزادت الاستثمارات في الابتكار والتقنيات الجديدة، ما من شأنه أن يزيد إنتاج الإيثانول الذي يتمتع بآفاق واسعة في زمن يبحث فيه العالم عن طاقة أكثر مراعاة للبيئة.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى