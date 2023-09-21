مؤسسة استدامة الأمازون تتأهل لنهائيات جائزة زايد للاستدامة

ساو باولو – تم اختيار مؤسسة استدامة الأمازون (Fundação Amazônia Sustentável – FAS ) كواحدة من المرشحين النهائيين للنسخة الحالية لجائزة زايد للاستدامة التي أطلقَتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست هذه المؤسسة البرازيلية قبل 15 عامًا، ومنذ ذلك الحين عملت على رعاية سكان الأمازون، حماية الغابات و الحدّ من التصحر والتدهور البيئي. إلى جانبها في فئة العمل المناخي، تم ترشيح منظمتين أخرتين إحداهما من كندا والأخرى من ناميبيا. و من المقرّر أن يتم الإعلان عن الفائز من بينهنّ في الأول من ديسمبر/ كانون الأوّل، خلال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، و الذي سيُعقد في دبي.

في مقابلةٍ مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)، أكد فيرجيليو فيانا (في الصورة أعلاه)، المدير العام لمؤسسة استدامة الأمازون (FAS)، أنّ تأهُّل المؤسسة كواحدة من المرشّحين النهائيين لجائزة زايد هو بحسب قوله:“تقديرٌ إضافي يُلهِمُنا باستمرار العمل من أجل عالم أكثر استدامة”. و أشار إلى أن الفوز بالجائزة سيزيد من ظهور المؤسسة، التي تمتلك توسعًا في البرازيل ولديها خطة استراتيجية لزيادة رؤيتها على الساحة الدولية، كما سيساعدها، بحسب تقديره، في جذب المزيد من الاستثمارات والشركاء الجدد.

و في تعليقٍ له أثناء المقابلة قال فيانا:“ستكون لهذه الجائزة أهميةً كبيرة ليس فقط بالنسبة لمؤسسة استدامة الأمازون (FAS)، وليس فقط لأكثر من 800 مجتمع يستفيد حاليًا من جهودنا، أو لأكثر من 14 مليون هكتار من غابة الأمازون التي يحميها عملُنا. بل لأنّها ستتيح لنا تعزيز وتوسيع أنشطتنا في مناطق أخرى من دول الأمازون، و توسيع التعاون مع إفريقيا وجنوب شرق آسيا أيضًا. لذلك، فإنّ الفوز بها هو شيءٌ نأمل كثيرًا بأن نتمكّن منه في هذا الإصدار لعام 2023”.

غابةٌ من التحديات

يشرح فيانا أن نهج المؤسسة يتمثل في“رعاية الأشخاص الذين يعتنون بالغابة”، مما يجعلهم يتعاملون مع قضايا الفقر والتصحّر. ويشير إلى أن 50% من الغابة تتكون من الأراضي التّابعة للسّكان الأصليين و المناطق المحمية. كما يحذِّر من أن الأمازون تقترب من نقطة التحوّل أو ما يدعى بالانجليزية بـ tipping point، وهي اللحظة التي تبدأ فيها الغابة في إطلاق كميّةٍ أكبر من ثاني أكسيد الكربون من تلك التي تستطيع امتصاصها. يُعرف هذا أيضًا بنقطة اللاعودة و التي سبق و أنّ تم الوصول إليها في بعض مناطق الغابة.

في هذا السياق، يؤكّد مدير المؤسسة قائلاً:“إنّ حماية الغابة ليست مسألة متعلِّقة فقط بالرّقابة و تنفيذ القوانين، فبالإضافة لذلك، علينا أن نشمل الشعوب الأصلية والسكان التقليديين الذين يُعتبرون حرَّاس الغابة في هذا الصّراع ضدّ قطع الأشجار غير القانوني واستخراج الذهب غير القانوني والتصحّر والتدهور”.

يشير فيانا أيضًا إلى أن التكنولوجيا الاجتماعية (وهي مجموعة من التقنيات والمنهجيات المطبقة في مجتمع معين) التي طوّرَتها المؤسسة كان لها دور أساسيّ في تقليل نسبة التصحّر البالغة 60٪ في منطقة يعيش فيها 800 مجتمع تأثّروا بأنشطة مؤسسة استدامة الأمازون و جهودها. بالإضافة إلى ذلك، يقول إن الحلول التي وضعتها المؤسسة جاهزةٌ لتتمّ مشاركتُها مع مؤسّساتٍ أخرى ومع حكومات الدول الأخرى التي تضم في أراضيها الأمازون، فضلاً عن الدول الإفريقية. فعلى سبيل المثال، هناك تحدّيات مماثلة في الكونغو لتلك التي تواجهها الأمازون.

من الجدير بالذّكر أنّ المؤسسة التي تمّ إنشاؤها على يديّ فيرجيليو فيانا، هي مؤسسة مستقلة تضم 143 موظفًا و344 شريكًا يشاركون في تبادل المعرفة التقنية، ويعملون على تعزيز الأنشطة بالتعاون مع مؤسسة استدامة الأمازون، مستخدمين في ذلك موارد غير مالية.

جائزة زايد للاستدامة

هي جائزةٌ تم إطلاقُها في عام 2008 تكريمًا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واعترافًا بالإجراءات الابتكاريّة التي تمّ تطويرها من قبل الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة والمدارس والمؤسسات غير الربحية، لصالح التنمية المستدامة والإنسانية. منذ إنشائها، تم منح الجائزة لـ 106 مؤسسة وتأثر 378 مليون شخص بحلولها.تضمّ النسخة الحالية من الجائزة 33 مرشّحًا في فئات الصحة والطاقة والغذاء والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية. علماً بأنّه تم إنشاء فئة العمل المناخي التي تتنافس فيها مؤسسة استدامة الأمازون (FAS) في هذا العام.

سيحصل الفائزون في فئات الصحة والطاقة والغذاء والمياه والعمل المناخي على جوائز قيمتها 600 ألف دولار أمريكي لكل فئة. أمّا في فئة المدارس الثانوية العالمية، فستتلقّى كل من المدارس الستّ الفائزة جائزةً قدرُها 100 ألف دولار أمريكي.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان