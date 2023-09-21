احتفاءً بذكرى اليوم الوطني 93.. شركتا ذا شفز و سناب شات توقعان اتفاقية شراكة للإعلان الرقمي

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, September 21, 2023 /EINPresswire/ --

تعلن شركة ذا شفز "The Chefz" المتخصصة في توصيل الوجبات والحلويات، اتفاقية شراكة مع منصة سناب شات Snapchat""، بغية تحويل نهجها الإعلاني في المملكة العربية السعودية، مع الاستفادة من مدى الوصول والمشاركة الملحوظين للمنصة.

ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة؛ في الوقت الذي تشهد فيه المنصة إقبالًا متزايدًا في المملكة حيث يصل عدد مستخدميها النشطين في المملكة أكثر من 22 مليون مستخدم، إذ تصل نسبة تواجد الآباء على المنصة الى 71%، مما يجعل تطبيق سناب جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة، ويتجلى عمق التفاعل في عدد مرات فتح التطبيق التي تتجاوز 50 مرة في اليوم، الأمر الذي يكشف ارتباط السعوديين بالسناب وتعلقهم به.

وسبق هذه الشراكة تعاون بين الشركتين هذا العام بمناسبة يوم التأسيس، حيث تعاونا معًا في إطلاق حملة عدسة الواقع المعزز (AR) التي لاقت تفاعلًا كبيرا، وتميزت الحملة بمتوسط ​​وقت تفاعل مع العدسة بمعدل 23.82 ثانية، مما يوضح المستوى العالي لتفاعل المستخدمين على المنصة.

وحصدت عمليات الحفظ والمشاركة أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة الحفظ والمشاركة مقارنة بالقطاع، مما يؤكد نيلها إعجاب الجمهور الوطني في المنصة، وتجاوز عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) حاجز الـ 20 ضعفًا، مما يؤكد العائد الاستثنائي على الاستثمار الذي تم تحقيقه من خلال منصة سناب شات.

وتحقيقًا لمزيد من النجاحات على ذات الصعيد، ارتقت شركة ذا شفز بشراكتها مع سناب شات تمكينًا لإطلاق حملة مبتكرة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93، بهدف تسخير قوة انتشار المنصة وتأثيرها، وامتلاكها العديد من الميزات البارزة على الصعيد المحلي في مقدمتها التفاعل اليومي مع عدسات الواقع المعزز، حيث يتفاعل أكثر من 85% من المستخدمين في المملكة.

وحول الشراكة؛ أكد عبدالرحمن مدخلي، مدير التسويق في "ذا شفز": لأن العلاقات حقيقية على سناب شات، فإن التأثير أيضا حقيقي، و في هذه اللحظات الحقيقية النتائج و التأثير الحقيقي، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة والتي سيكون لها بالغ الأثر في نمو أعمال ذا شفز وتوسعها في السوق المحلي السعودي.

كما أضاف عبدالله الغامدي، رئيس قسم التسويق ونمو الأعمال في "ذا شفز" قائلا: "الشراكة مع سناب شات تمثل خطوة هامة لشركة ذا شفز. نحن ملتزمون بتقديم تجارب توصيل وخدمات استثنائية لعملائنا، وهذا التعاون يتيح لنا توسيع دائرة وصولنا وتقديم خدماتنا لجمهور أوسع. نتطلع إلى خلق لحظات لا تُنسى لعملائنا وتقديم ما هو أفضل في مجال الطعام والحلويات بالتعاون مع سناب شات."

بدوره، أعرب مدير تطوير الأعمال لشركة "سناب شات" في المملكة الأستاذ فيصل شمس عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة والتي تستهدف جمهور كبير و نشط، مستشردًا بإحصائية أثبتت أن مستخدمي المنصة هم الأكثر احتمالاً لتذكر إعلانات العلامات التجارية بنسبة 17%، وأكثر احتمالاً لإجراء عمليات شراء بنسبة 34%، وأكثر احتمالاً بنسبة 45% للتوصية بالعلامات التجارية للآخرين، منوهًا في ختام تصريحه إلى أن شراكتهما المتطورة تجسد رؤيتهما المشتركة الرامية للاستفادة من أحدث التقنيات والسرد الإبداعي لجذب العملاء وتحقيق النتائج وتشكيل مستقبل الإعلان الرقمي في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب 60% من المستخدمين النشطين شهريًا في المملكة على منصة Snapchat يبلغون من العمر 25 عامًا أو أكثر، الأمر الذي يؤكد تنوع جمهور المنصة الوطني وشموليته، إضافة إلى اتاحة المنصة إمكانية التواصل مع المستهلكين طوال اللحظات المهمة.

Sara FALIH

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