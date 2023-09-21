عمرو دياب يشعل أولى حفلات الفورمولا 1 في قطر

عمرو دياب يشعل أولى حفلات الفورمولا 1 في قطر
التاريخ
9/21/2023 10:17:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت عنوان "حفلة ما بعد السباق"، يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء أولى حفلات جائزة قطر الكبرى لسباق "الفورمولا 1" للسيارات، الشهر المقبل.
ونشر نادي حلبة لوسيل وكذلك عمرو دياب منشوراً عبر إنستغرام، جاء فيه:"يسعدنا أن نكشف عن أول حفل من قائمة الحفلات الموسيقية لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى قطر الفورمولا 1، حفلة ما بعد السباق مع الفنان المصري عمرو دياب محطم الأرقام القياسية، يوم الجمعة 6 أكتوبر.. الدخول متاح لجميع حاملي تذاكر السباق".
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