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عمرو دياب يشعل أولى حفلات الفورمولا 1 في قطر

9/21/2023 10:17:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت عنوان "حفلة ما بعد السباق"، يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء أولى حفلات جائزة قطر الكبرى لسباق "الفورمولا 1" للسيارات، الشهر المقبل.
ونشر نادي حلبة لوسيل وكذلك عمرو دياب منشوراً عبر إنستغرام، جاء فيه:"يسعدنا أن نكشف عن أول حفل من قائمة الحفلات الموسيقية لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى قطر الفورمولا 1، حفلة ما بعد السباق مع الفنان المصري عمرو دياب محطم الأرقام القياسية، يوم الجمعة 6 أكتوبر.. الدخول متاح لجميع حاملي تذاكر السباق".

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