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كروس يحرج أنشيلوتي

9/21/2023 10:17:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحرج الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، مدربه كارلو أنشيلوتي، خلال المباريات الأخيرة.
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أنه رغم قلة مشاركات كروس مقارنة بباقي زملائه، إلا أنه أنقذ الفريق بدخوله بديلا في آخر مباراتين أمام خيتافي ويونيون برلين.
نشرت الصحيفة إحصائية تشير إلى أن اللاعب الألماني، يملك أعلى معدل في التمريرات الصحيحة بين نجوم الريال بنسبة (94.32%)، رغم كونه رابع أكثر لاعب يلمس الكرة بـ 317 مرة، خلف كل من ألابا (398)، تشواميني (379) وروديجر (353).
وأضافت أن هذا الثلاثي شارك في المباريات بمعدل أكبر من توني كروس، إلا أن النجم الألماني، حل الأزمات التي يعانيها ريال مدريد في مواجهة الدفاع المتكتل، مثل الحلول الإبداعية والرؤية الثاقبة، والسيطرة على خط الوسط، وتمريراته التي تكسر خطوط المنافسين.
أوضحت أيضًا أن كروس شارك أمام خيتافي لمدة 45 قيقة، ثم 24 دقيقة أمام يونيون برلين، وساهم بقوة في تحقيق الفوز بصعوبة، لأنه دخوله أيضا أدى إلى تحرر زميله الكرواتي لوكا مودريتش، وتقدمه للأمام، ليكون قريبا من مناطق الخطورة على حدود منطقة الجزاء.
ولفتت إلى أن كروس سيبلغ 34 عاما في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن أنشيلوتي يدرك أنه لا غنى عنه في المواجهات الكبيرة عندما يسود الارتباك الفني، خاصة أنه يملك ثاني أفضل معدل للتمريرات في الثلث الأخير (55)، أمامه الفرنسي تشواميني (56) تمريرة.
واستندت آس في ختام تقريرها بأن أنشيلوتي، أكد أنه يعتمد على العناصر الشابة في بداية الموسم، نظرا لخوض مباراة كل أسبوع، مما يمنحه فرصة لتقييم قدراتهم على صنع الفارق، مؤكدا أنه ليس بحاجة لإشراك كروس أو مودريتش، لإثبات قدرتهم على ترك بصمة، لأنه يعرف قدرات الثنائي جيدا.

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