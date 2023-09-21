سامسونج تطرح رؤية لحياة أكثر ذكاء واستدامة عبر منظومة Smartthings

سامسونج تطرح رؤية لحياة أكثر ذكاء واستدامة عبر منظومة Smartthings
التاريخ
9/21/2023 10:17:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سلطت شركة“سامسونج للإلكترونيات” الضوء على أحدث
أجهزتها وابتكاراتها ومنصاتها وجهود الاستدامة في معرض IFA
2023، وهو أكبر معرض للمنتجات الإلكترونية في أوروبا والذي أقيم في برلين، ألمانيا.
وفي الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر، تمكن زوار جناح
سامسونج من اكتشاف تجارب متصلة جديدة مدعومة بـSmartThings واستكشاف كيف تجمع الشركة بين الابتكار والمبادرات الصديقة للبيئة
لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
وقدمت شركة سامسونج مشاركة متميزة وفعالة ومبهرة،
تعد الأكبر بين الشركات المشاركة هذا العام في معرض إيفا للإلكترونيات الاستهلاكية
(IFA) .
وتميزت شركة سامسونج بتعدد منتجاتها وتقنياتها
وحلولها الذكية، وقد اهتم معرض إيفا برلين (IFA
2023) بشكل خاص في دورته الحالية بحلول المنزل
الذكي والذكاء الاصطناعي، في انسجام مع التوجه العالمي نحو الفرص الواعدة في هذه
الحلول والتقنيات المتطورة.
وشهد معرض إيفا (IFA
2023) إطلاق سامسونج لمنصتها الذكية Samsung
Food، بعد تطويرها، لتصبح منصة متكاملة مدعومة
بالذكاء الاصطناعي لوصفات الطعام والتحكم في أجهزة المطبخ الذكي والنصائح الشخصية،
إلى جانب حلول سامسونج لأحدث ابتكارات المنزل الذكي، وفي مقدمتها منظومة SmartThings ، والتي يبلغ عدد مستخدميها حاليا 285 مليون مستخدم.
وسلطت الشركة الضوء على رؤيتها لـ SmartThings والمتمثلة بتمكين المستهلكين في مختلف أنحاء أوروبا من منح
الأولوية للموضوعات التي يهتمون بها، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول
إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة. ويسمح نظام SmartThings باستمرار لمستخدميه بمواءمة منازلهم وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم،
والاتصال والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق
واحد.
ويتيح تطبيق SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يساعدهم على
الاستمتاع بالترفيه السلس بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتهم.
وأعلنت سامسونج عن إطلاق شاشة The
Frame – Disney100 Edition. تتميز بحواف معدنية فضيّة بلاتينية المميزة
منDisney 100،
وجهاز تحكم عن بعد فريد من نوعه مستوحى من شخصية ميكي ماوس. كما أنها تأتي مع 100
قطعة فنية من استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، واستوديوهات بيكسار للرسوم
المتحركة، ومارفيل، ولوكاس فيلم، وناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة إلى الصور
الكلاسيكية لميكي وميني وودي وسندريلا وغيرهم الكثير. ويمكن للمستخدمين أيضاً عرض
صورهم العائلية للحصول على بيئة منزلية خياليّة.
وكشفت الشركة عن الإطلاق العالمي لجهاز The
Freestyle 2nd Gen، حيث يوفر جهاز العرض المحمول متعدد
الاستخدامات تجربة شاشة كبيرة في أي مكان يختاره المستخدم من الحائط إلى السقف.
توفر ميزة Smart Edge Blendingتجارب
شاشة أفقية وعمودية، إذ يمكن توصيل جهازي عرضFreestyle من الجيل الثاني لتوفير تجربة مشاهدة بانورامية مقاس 160 بوصة،
وتجربة عرض رأسية مقاس 120 بوصة. علاوة على ذلك، ومع الوصول الكامل إلى Samsung
Gaming Hub، يمكن لمستخدمي Freestyle
2nd Gen الاستمتاع بأكبر الألعاب من شركاء سامسونج لبث الألعاب ، وبالشراكة مع Xbox وBethesda Softworks، باتت لعبة Starfield المخصصة للعب الأدوار المذهلة من الجيل التالي والتي تدور أحداثها
بين النجوم متوفّرة ضمن هذه الميّزة. ويمكن اللعب من خلال Samsung
Gaming Hub مع عضوية Xbox
Game Pass Ultimate، دون الحاجة إلى وحدة تحكم.
ويمكن لـ SmartThings
Energy مساعدة المستخدمين على تحسين الطاقة
المستخدمة عبر أجهزتهم لتناسب احتياجاتهم فقط. على سبيل المثال، يتيح لك وضع
الطاقة المعزّز بالذكاء الاصطناعي " AI Energy" في SmartThings Energy مراقبة استهلاك الطاقة في غسالتك وتقليله بنسبة تصل إلى %70عن طريق استخدام تكنولوجيا Ecobubbleللغسل
باستخدام الماء البارد بدلاً من الدافئ.
وأبرمت سامسونج شراكة مع منظمة Ocean
Wise العالمية التي تركّز جهودها للحفاظ على
المحيطات، وشركة "باتاغونيا" الشركة العالميّة الرائدة في مجال الملابس
لإيجاد حلول لمشكلة تساقط الألياف الدقيقة. وتعد وحدة الترشيح Less
MicrofiberTM️ عبارة عن مرشح خارجي للغسالة يعمل على
تقليل ما يصل إلى 98% من انبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن دورات
الغسيل .
وقد شهدت مضخات شركة سامسونغ الحرارية المبتكرة
بمصدر الهواء نمواً غير مسبوق بنسبة 97% في المبيعات منذ عام 2022 . وتعمل هذه
المضخات مع خزانات المياه الساخنة المنزلية أو معClimateHubمن
سامسونج، لتجعل منزلك مريحاً طوال العام بغض النظر عن حالة الطقس. ويمكنها أيضاً
الاتصال بمنظومة SmartThings، بحيث يمكن مراقبة استخدامها للطاقة وتخصيصه ليناسب البيئة
المفضلة للمستخدم . وتعتبر EHS Mono R290 أحدث إضافة إلى مجموعة سامسونج من حلول المضخات الحرارية أحادية
الكتلة ذات درجة الحرارة العالية، وسيتم إطلاقها في سبتمبر.
وتتميز سلسلة Galaxy
Z Flip5و Fold5 وGalaxy Tab S9بمجموعة
متنوعة من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الألومنيوم والزجاج والمواد
البلاستيكية المعاد تدويرها والتي يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة في
المحيط وبراميل المياه وزجاجات PET. بدورها تشتمل أيضاً سلسلة Galaxy
Watch6 على مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد
الاستهلاك. وتأتي جميع ابتكارات Galaxy هذه في صناديق تغليف مصنوعة باستخدام مواد ورقية مُعاد تدويرها .
وتتضمن منظومة SmartThings مجموعة من الشركاء الملتزمين بمساعدة الأشخاص في الحفاظ على
منازلهم وعائلاتهم آمنين، يشمل شركة Yale، وهي علامة تجارية رائدة في مجال أمن المنازل، حيث تتيح مزايا Linus®️ Smart
Lock وSmart Opener الجديد للبوابات والمرآب
إمكانية قفل أبوابها عن بُعد عبر التطبيق لضمان الأمان وراحة البال لجميع أفراد
الأسرة.
ومن خلال الشراكة مع ABB
Smart Buildings وSMA، الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير تكنولوجيا أنظمة الطاقة
الشمسية والتخزين، تأمل سامسونج في ربط الأشخاص بشكل أوثق بمنازلهم من خلال دمج
إمكانيات التكنولوجيا الذكية في المنازل قبل شرائها. ومن خلال دمج منتجات ABB وSMA في SmartThings
Energy، يمكن أن تصبح المنازل أكثر أماناً وذكاءً
واستدامة، الأمر الذي يوفّر العديد من المزايا مثل: القدرة على تشغيل الأجهزة في
الوقت الأمثل، وتتبع استخدام الطاقة لضبط الاستهلاك بناءً على أسعار الطاقة وأنماط
الاستخدام، وتحسين استخدام الطاقة بناءً على إنتاج الطاقة الشمسية.
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