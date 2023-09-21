سامسونج تطرح رؤية لحياة أكثر ذكاء واستدامة عبر منظومة Smartthings



وفي الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر، تمكن زوار جناح سامسونج من اكتشاف تجارب متصلة جديدة مدعومة بـSmartThings واستكشاف كيف تجمع الشركة بين الابتكار والمبادرات الصديقة للبيئة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.



وقدمت شركة سامسونج مشاركة متميزة وفعالة ومبهرة، تعد الأكبر بين الشركات المشاركة هذا العام في معرض إيفا للإلكترونيات الاستهلاكية (IFA) .

وتميزت شركة سامسونج بتعدد منتجاتها وتقنياتها وحلولها الذكية، وقد اهتم معرض إيفا برلين (IFA 2023) بشكل خاص في دورته الحالية بحلول المنزل الذكي والذكاء الاصطناعي، في انسجام مع التوجه العالمي نحو الفرص الواعدة في هذه الحلول والتقنيات المتطورة.



وشهد معرض إيفا (IFA 2023) إطلاق سامسونج لمنصتها الذكية Samsung Food، بعد تطويرها، لتصبح منصة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لوصفات الطعام والتحكم في أجهزة المطبخ الذكي والنصائح الشخصية، إلى جانب حلول سامسونج لأحدث ابتكارات المنزل الذكي، وفي مقدمتها منظومة SmartThings ، والتي يبلغ عدد مستخدميها حاليا 285 مليون مستخدم.

وسلطت الشركة الضوء على رؤيتها لـ SmartThings والمتمثلة بتمكين المستهلكين في مختلف أنحاء أوروبا من منح الأولوية للموضوعات التي يهتمون بها، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة. ويسمح نظام SmartThings باستمرار لمستخدميه بمواءمة منازلهم وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم، والاتصال والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد.



ويتيح تطبيق SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يساعدهم على الاستمتاع بالترفيه السلس بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتهم.

وأعلنت سامسونج عن إطلاق شاشة The Frame – Disney100 Edition. تتميز بحواف معدنية فضيّة بلاتينية المميزة منDisney 100، وجهاز تحكم عن بعد فريد من نوعه مستوحى من شخصية ميكي ماوس. كما أنها تأتي مع 100 قطعة فنية من استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ومارفيل، ولوكاس فيلم، وناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة إلى الصور الكلاسيكية لميكي وميني وودي وسندريلا وغيرهم الكثير. ويمكن للمستخدمين أيضاً عرض صورهم العائلية للحصول على بيئة منزلية خياليّة.



وكشفت الشركة عن الإطلاق العالمي لجهاز The Freestyle 2nd Gen، حيث يوفر جهاز العرض المحمول متعدد الاستخدامات تجربة شاشة كبيرة في أي مكان يختاره المستخدم من الحائط إلى السقف. توفر ميزة Smart Edge Blendingتجارب شاشة أفقية وعمودية، إذ يمكن توصيل جهازي عرضFreestyle من الجيل الثاني لتوفير تجربة مشاهدة بانورامية مقاس 160 بوصة، وتجربة عرض رأسية مقاس 120 بوصة. علاوة على ذلك، ومع الوصول الكامل إلى Samsung Gaming Hub، يمكن لمستخدمي Freestyle 2nd Gen الاستمتاع بأكبر الألعاب من شركاء سامسونج لبث الألعاب ، وبالشراكة مع Xbox وBethesda Softworks، باتت لعبة Starfield المخصصة للعب الأدوار المذهلة من الجيل التالي والتي تدور أحداثها بين النجوم متوفّرة ضمن هذه الميّزة. ويمكن اللعب من خلال Samsung Gaming Hub مع عضوية Xbox Game Pass Ultimate، دون الحاجة إلى وحدة تحكم.

ويمكن لـ SmartThings Energy مساعدة المستخدمين على تحسين الطاقة المستخدمة عبر أجهزتهم لتناسب احتياجاتهم فقط. على سبيل المثال، يتيح لك وضع الطاقة المعزّز بالذكاء الاصطناعي " AI Energy" في SmartThings Energy مراقبة استهلاك الطاقة في غسالتك وتقليله بنسبة تصل إلى %70عن طريق استخدام تكنولوجيا Ecobubbleللغسل باستخدام الماء البارد بدلاً من الدافئ.

وأبرمت سامسونج شراكة مع منظمة Ocean Wise العالمية التي تركّز جهودها للحفاظ على المحيطات، وشركة "باتاغونيا" الشركة العالميّة الرائدة في مجال الملابس لإيجاد حلول لمشكلة تساقط الألياف الدقيقة. وتعد وحدة الترشيح Less MicrofiberTM️ عبارة عن مرشح خارجي للغسالة يعمل على تقليل ما يصل إلى 98% من انبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن دورات الغسيل .



وقد شهدت مضخات شركة سامسونغ الحرارية المبتكرة بمصدر الهواء نمواً غير مسبوق بنسبة 97% في المبيعات منذ عام 2022 . وتعمل هذه المضخات مع خزانات المياه الساخنة المنزلية أو معClimateHubمن سامسونج، لتجعل منزلك مريحاً طوال العام بغض النظر عن حالة الطقس. ويمكنها أيضاً الاتصال بمنظومة SmartThings، بحيث يمكن مراقبة استخدامها للطاقة وتخصيصه ليناسب البيئة المفضلة للمستخدم . وتعتبر EHS Mono R290 أحدث إضافة إلى مجموعة سامسونج من حلول المضخات الحرارية أحادية الكتلة ذات درجة الحرارة العالية، وسيتم إطلاقها في سبتمبر.

وتتميز سلسلة Galaxy Z Flip5و Fold5 وGalaxy Tab S9بمجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الألومنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها والتي يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة في المحيط وبراميل المياه وزجاجات PET. بدورها تشتمل أيضاً سلسلة Galaxy Watch6 على مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك. وتأتي جميع ابتكارات Galaxy هذه في صناديق تغليف مصنوعة باستخدام مواد ورقية مُعاد تدويرها .

وتتضمن منظومة SmartThings مجموعة من الشركاء الملتزمين بمساعدة الأشخاص في الحفاظ على منازلهم وعائلاتهم آمنين، يشمل شركة Yale، وهي علامة تجارية رائدة في مجال أمن المنازل، حيث تتيح مزايا Linus®️ Smart Lock وSmart Opener الجديد للبوابات والمرآب إمكانية قفل أبوابها عن بُعد عبر التطبيق لضمان الأمان وراحة البال لجميع أفراد الأسرة.



ومن خلال الشراكة مع ABB Smart Buildings وSMA، الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير تكنولوجيا أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين، تأمل سامسونج في ربط الأشخاص بشكل أوثق بمنازلهم من خلال دمج إمكانيات التكنولوجيا الذكية في المنازل قبل شرائها. ومن خلال دمج منتجات ABB وSMA في SmartThings Energy، يمكن أن تصبح المنازل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، الأمر الذي يوفّر العديد من المزايا مثل: القدرة على تشغيل الأجهزة في الوقت الأمثل، وتتبع استخدام الطاقة لضبط الاستهلاك بناءً على أسعار الطاقة وأنماط الاستخدام، وتحسين استخدام الطاقة بناءً على إنتاج الطاقة الشمسية.