وزير الدفاع التركي يهنئ أذربيجان بنجاح عمليتها في قره باغ



وقالت الدفاع الأذربيجانية أن غولر اتصل هاتفيا بغسانوف اليوم الخميس وهنأه بـ"الاستكمال الناجح لإجراءات مكافحة الإرهاب" في قره باغ.



وأكد غولر في المحادثة وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان دائما، وفقا لوكالة "أذرتاج".



من جانبه، أطلع غسانوف محاوره على النجاحات العسكرية التي تحققت خلال الإجراءات المحلية لمكافحة الإرهاب في منطقة قره باغ الأذربيجانية في جميع الاتجاهات في وقت قصير"، حسبما ذكرت الوكالة، مضيفا أنه تم خلال الاتصال "تبادل مفصل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

RT