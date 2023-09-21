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اليمن.. الحوثيون يكشفون عن ثمانية صواريخ مختلفة

9/21/2023 10:17:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت حركة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية، اليوم الخميس، عن ثمانية صواريخ مختلفة، خلال عرض عسكري بمناسبة العيد التاسع لـ"ثورة 21 سبتمبر".
وخلال العرض، تم الكشف عن صواريخ بدر 4، قدس 4، صاروخ عقيل، صاروخ طوفان، صاروخ ميون، صاروخ تنكيل، صاروخ مطيع، وصاروخ قدس Z-0.
كما كشف عن نماذج من الأسلحة الخاصة بالقوة البحرية من زوارق وصواريخ وألغام وبعضها يكشف عنه للمرة الأولى، ومن بينها زورق "نذير" محلي الصنع، وهو زورق قتالي له قدرة على المناورة ويحمل أسلحة متوسطة ودفاع جوي، وله مهام قتالية متعددة منها اعتراض الأهداف البحرية المتحركة واقتحام السفن والإغارة على الجزر.
كما كشف الحوثيون عن الطائرات المسيرة: رجوم، راصد، قاصف 2K، شهاب، مرصاد 2، خاطف 2، رقيب، وعيد 1، وعيد 2، صماد 1، صماد 2، وصماد.
صاروخ "سجيل" البحري، وهو صاروخ كروز مجنح مداه 180 كم ويعمل بالوقود الصلب والسائل، ويتميز بدقة الإصابة برأس حربي يزن 100 كغ ويمكنه ضرب أي هدف في البحر الأحمر.

روسيا اليوم

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