لعلاج القولون بشكل طبيعي.. إليك أفضل 9 أطعمة



أما الخبر السار هو أنه يمكن تجنب كل ذلك بمجرد تناول أحد أفضل هذه الأطعمة الـ 9 لعلاج القولون بشكل طبيعي، بحسب موقع Health Shots، كما يلي:

1. التفاح: غني بالبكتين، وهو ملين طبيعي يعزز حركة الأمعاء الصحية. كما أن التفاح غني بالألياف المفيدة لعملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.

2. الخضروات الورقية: يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى مشاكل في المعدة مثل متلازمة القولون العصبي. يساعد تناول الخضروات الورقية في تهدئة أمعائك، وتعزيز حركات الأمعاء الصحية، لأنها غنية بالمغنيسيوم.



3. بذور الشيا: غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف. ويمكن أن تكون بذور الشيا إضافة رائعة لنظام غذائي صحي للأمعاء. إذ تساعد العناصر الغذائية فيها على تقليل البكتيريا السيئة وتعزيز إنتاج البكتيريا الجيدة. كما أنها تُحسن بطانة الأمعاء وتُعزز صحة الأمعاء بشكل عام.

4. الشوفان: يحتوي الشوفان على كميات كبيرة من ألياف مفيدة جداً للقولون لأنها تعزز الهضم الصحي. كما تحافظ الألياف على حركة الطعام عبر القولون وتعزز حركة الأمعاء. كذلك يساعد تناول دقيق الشوفان أيضاً على منع حدوث مشاكل مثل الإمساك.

5. الزنجبيل: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التخمر والإمساك ومشاكل المعدة الأخرى. حتى أن الدراسات وجدت أن تضمين الزنجبيل في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الألم وتقليل الالتهابات. كما يساعد في إنقاص الوزن وخفض مستويات الكوليسترول وتقليل الغثيان وتقديم العديد من الفوائد الصحية.



6. الحبوب الكاملة: تعد الحبوب الكاملة واحدة من أكثر الخيارات الصحية التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي، لأنها تساعد على إعطاء حجم كبير للبراز وتقلل من خطر الإمساك. كما أنها تغذي بكتيريا الأمعاء الصحية، وهو أمر مفيد لصحة الجهاز الهضمي.



7. العدس: يعتبر العدس الغني بالألياف خياراً رائعاً آخر لإضافته إلى نظام غذائي صديق للأمعاء. إذ يُحسن العدس حركات الأمعاء عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى البراز مما يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي وإزالة السموم منه بشكل طبيعي.



8. الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك القوي المفيد للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. ويساعد في تحقيق التوازن بين البكتيريا "الجيدة" و"السيئة" في الأمعاء.

9. الأفوكادو: تتميز ثمار الأفوكادو بالدهون الصحية والفيتامينات والعديد من العناصر الغذائية الأخرى. كما أنها غنية بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن تناول الأفوكادو يمكن أن يحسن التنوع البكتيري، وبالتالي يفيد صحة الأمعاء.

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