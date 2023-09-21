روسيا تصنع سفنا جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة



وقال المدير العام لمؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية، إيغور أورلوف: "في النصف الأول من عام 2024 ستنزل روسيا إلى المياه سفينة الأدميرال إيساكوف، رابع سفينة صاروخية طورتها في إطار المشروع 22350".



وأضاف: "العمل جار على تصنيع سفينتين إضافيتين في إطار لمشروع 22350، هما الأدميرال آميلكو والأدميرال تشيتشاكوف، ويتم تجميع هياكل هاتين السفينتين حاليا".



و"الأدميرال إيساكوف" هي رابع سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22350، وبدأ العمل على تطويرها في نوفمبر 2013.

