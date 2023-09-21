روسيا تصنع سفنا جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة
التاريخ
9/21/2023 10:17:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير عدة سفن حربية جديدة حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.
وقال المدير العام لمؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية، إيغور أورلوف: "في النصف الأول من عام 2024 ستنزل روسيا إلى المياه سفينة الأدميرال إيساكوف، رابع سفينة صاروخية طورتها في إطار المشروع 22350".
وأضاف: "العمل جار على تصنيع سفينتين إضافيتين في إطار لمشروع 22350، هما الأدميرال آميلكو والأدميرال تشيتشاكوف، ويتم تجميع هياكل هاتين السفينتين حاليا".
و"الأدميرال إيساكوف" هي رابع سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22350، وبدأ العمل على تطويرها في نوفمبر 2013.
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