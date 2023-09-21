Thursday, 21 September 2023 06:16 GMT

روسيا تصنع سفنا جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة

9/21/2023 10:17:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير عدة سفن حربية جديدة حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.


وقال المدير العام لمؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية، إيغور أورلوف: "في النصف الأول من عام 2024 ستنزل روسيا إلى المياه سفينة الأدميرال إيساكوف، رابع سفينة صاروخية طورتها في إطار المشروع 22350".


وأضاف: "العمل جار على تصنيع سفينتين إضافيتين في إطار لمشروع 22350، هما الأدميرال آميلكو والأدميرال تشيتشاكوف، ويتم تجميع هياكل هاتين السفينتين حاليا".


و"الأدميرال إيساكوف" هي رابع سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22350، وبدأ العمل على تطويرها في نوفمبر 2013.


MENAFN21092023000208011052ID1107114173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث