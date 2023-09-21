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عبدالمجيد عبدالله يقدم 20 أغنية في مهرجان لحن المملكة السسعودية

9/21/2023 10:17:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يحتضن مركز "سوبر دوم" في جدة أولى حفلات مهرجان "لحن المملكة السعودية" ، الذي ينطلق في الفترة من 28 حتى 30 سبتمبر (أيلول) الجاري، ويسلط الضوء على تاريخ الألحان السعودية وارتباطها الثقافي بالمجتمع ، والمدعوم من قبل برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
وبأمسيات غنائية لنجوم سعوديين، يسعى المهرجان في نسخته الأولى لتكريم نخبة من الملحنين، الذين أثروا الساحة الفنية السعودية على مدار سنوات طويلة، من أبرزهم عمر كدرس، وفوزي محسون، وصالح الشهري، ومحمد شفيق، وطارق عبدالحكيم، وطلال باغر، إضافةً إلى الملحن الدكتور عبد الرب إدريس.


ويحيي النجم السعودي محمد عبده، أولى أمسيات حفلات المهرجان، ويقدم صاحب لقب "فنان العرب" روائع الملحن عبدالرب إدريس، والملحن الراحل عمر كدرس، يوم 28 سبتمبر (أيلول) الجاري، فيما يحيي الأمسية الثانية النجم عبدالمجيد عبدالله، ويتغنى بأجمل ألحان الراحلين فوزي محسن، وصالح الشهري، في اليوم التالي، 29 سبتمبر (أيلول).


وأعرب عبدالمجيد عبدالله عن سعادته بتواجده ومشاركته في هذه الأمسية، وذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، مؤكداً تقديمه 20 أغنية، وصفها بأنها تعبر عن جمال الثقافة السعودية وتاريخها الموسيقي العريق، موجهاً رسالة شكر وتقدير لهؤلاء النجوم على إرثهم الموسيقي العظيم.


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