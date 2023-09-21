عبدالمجيد عبدالله يقدم 20 أغنية في مهرجان لحن المملكة السسعودية



ويحيي النجم السعودي محمد عبده، أولى أمسيات حفلات المهرجان، ويقدم صاحب لقب "فنان العرب" روائع الملحن عبدالرب إدريس، والملحن الراحل عمر كدرس، يوم 28 سبتمبر (أيلول) الجاري، فيما يحيي الأمسية الثانية النجم عبدالمجيد عبدالله، ويتغنى بأجمل ألحان الراحلين فوزي محسن، وصالح الشهري، في اليوم التالي، 29 سبتمبر (أيلول).



وأعرب عبدالمجيد عبدالله عن سعادته بتواجده ومشاركته في هذه الأمسية، وذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، مؤكداً تقديمه 20 أغنية، وصفها بأنها تعبر عن جمال الثقافة السعودية وتاريخها الموسيقي العريق، موجهاً رسالة شكر وتقدير لهؤلاء النجوم على إرثهم الموسيقي العظيم.

