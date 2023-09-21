الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي
التاريخ
9/21/2023 10:17:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورة عبر موقع انستغرام وعلقت عليها : " مع أعز الرجال على قلبي" .
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