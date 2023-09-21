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إلهام علييف يعتذر لبوتين عن مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية

9/21/2023 10:17:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المركز الصحفي للكرملين بأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "اعتذر وأعرب عن تعازيه العميقة بشأن الوفاة المأساوية لعناصر من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ".


وبحسب مكتب أمين المظالم في قره باغ، فقد قتل نتيجة الاشتباكات الأخيرة أكثر من 30 شخصا، منهم 7 مدنيين، وأصيب أكثر من 200 شخص، منهم 35 مدنيا، فيما أبلغت باكو عن وفاة شخص واحد من جانبها.
يأتي ذلك عقب إعلان أذربيجان، الثلاثاء 19 سبتمبر، بدء ما أسمته "إجراءات لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، حيث حددت لتلك "الإجراءات" هدف نزع سلاح القوات الأرمنية وانسحابها، في الوقت الذي تؤكد فيه أرمينيا عدم وجود أي أفراد عسكريين أراضي جمهورية قره باغ، واستعادة "الأراضي المحررة من الاحتلال"، و"استعادة الهيكل الدستوري لأذربيجان".


وتوصل الطرفان، يوم أمس الأربعاء 20 سبتمبر، إلى وقف كامل للأعمال العدائية، ضمن اتفاق بحل جيش جمهورية قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية.


كذلك اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ في اجتماع لممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات الأذربيجانية في يفلاخ اليوم 21 سبتمبر.

RT

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