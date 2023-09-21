مؤلف غايم أوف ثرونز وكتّاب آخرون يقاضون أوبن إيه آي مبتكرة شات جي بي تي



واعتبر المحامون الذين تقدموا بالدعوى بالوكالة عن الكتّاب أن "هذه الخوارزميات تنطوي على سرقة منهجية على نطاق واسع".



ومن بين رافعي هذه الدعوى الجماعية نقابة المؤلفين "أوثورز غيلد" وعدد من الكتّاب من بينهم جورج آر آر مارتن والروائي جون غريشام.



وقُدّمت ضد "أوبن إيه آي" والشركات المنافسة لها دعاوى عدة أخرى من فنانين ومنظمات ومبرمجين.



واعتبر المحامون في الدعوى المقدّمة الثلاثاء أن النماذج اللغوية "تشكّل خطراً على قدرة الروائيين على كسب لقمة العيش، لأنها تتيح لأي شخص أن يولّد آلياً ومجاناً (أو بسعر متدنٍ جداً) نصوصاً يُفترض به أن يدفع للمؤلفين أموالاً لقاءها".



ونبهوا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تُستخدّم لإنتاج محتويات مشتقة تقلّد أسلوب الكتّاب.



ولاحظوا في الدعوى أن "النسخ المتعمد (لعمل) المدّعين يحوّل أعمالهم بطريقة غير عادلة ومنحرفة (...) إلى محركات لتدميرهم".



ويطالب الكتّاب والنقابة بدفع تعويضات عطل وضرر لهم وبفرض حظر على استخدام الكتب المحمية بحقوق المؤلّف "من دون إذن صريح" في تدريب نماذج اللغة.



ولم تستجب شركة "أوبن إيه آي" على الفور لطلب وكالة فرانس برس منها التعليق على هذه الدعوى.



واحتاجت الشركة إلى كميات كبيرة من النصوص الموجودة على الإنترنت لتدريب نموذجها اللغوي، لكنها لم تحدد بالضبط المواقع والكتابات التي استُخدِمت.



وتواجه "أوبن إيه آي" التي باتت تُعدّ من شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة بفضل النجاح الواسع لبرنامج "شات جي بي تي"، عدداً من الدعاوى الأخرى المماثلة، من بينها تلك التي رفعتها مجموعة من مهندسي الكمبيوتر الذين ادّعوا أيضاً على "مايكروسوفت"، المستثمر الرئيسي في الشركة الناشئة، وعلى منصة "غيت هاب".



ورفع فنانون دعوى في يناير على "ستابيليتي إيه آي" و"ميدجورني" و"ديفاينت آرت" التي دربت برامجها بواسطة عدد كبير من الأعمال المرئية على الإنترنت.



وفي مطلع سبتمبر، أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستوفر حماية قانونية لزبائنها الذين تمت مقاضاتهم بسبب انتهاك حقوق المؤلف في شأن محتويات أنشئت باستخدام أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي.



البيان